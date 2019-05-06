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Венесуэла решила обойти санкции США с помощью России и Китая

Венесуэла вместе с Россией и Китаем создадут новую систему финансовых транзакций, которые помогут стране обойти американские санкции. Об этом заявил министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса, передает «Интерфакс». Деталей, раскрывающих принцип новой системы обмена денежными средствами, Арреаса не сообщил.

Москва и Пекин пока не прокомментировали слова главы МИД Венесуэлы.

В январе президент Николас Мадуро был переизбран на пост главы государства. В ответ на это в Венесуэле начались массовые протесты. Лидер местной оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом страны. Власти США, Канады, большинства европейских стран и стран Латинской Америки признали его легитимность. В свою очередь, Россия, Китай и Турция поддержали Мадуро как законного президента Венесуэлы.

Санкции против президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его окружения США ввели в 2017 г. В прошлом году и в начале 2019 г. Вашингтон усилил санкционный режим против Венесуэлы. Американские власти, в частности, ввели санкции против венесуэльской нефтегазовой государственной компании PDVSA, обвинив ее в спонсорстве режима Мадуро. Ограничения предусматривают блокировку активов компании в США на $7 млрд. В марте под санкции Вашингтона попал также российский банк «Еврофинанс Моснарбанк». США обвинили кредитную организацию в связях с PDVSA.

США не раз обвиняли Китай и Россию в связях с Венесуэлой. Китай является крупнейшим кредитором Венесуэлы. С 2007 г. он выдал ей кредиты в обмен на поставки нефти на сумму более $50 млрд, писала WSJ. По данным министерства торговли Китая, Венесуэла должна ему выплатить еще $20 млрд. Как написала официальный представитель госдепа Морган Ортагус в своем аккаунте в Twitter, США подозревают, что Китай передал венесуэльскому президенту Николасу Мадуро около $60 млрд.

Российские банки также продолжают сотрудничать с венесуэльскими клиентами. Обязательства перед нерезидентами из Венесуэлы за IV квартал прошлого года увеличились на 29% – с $826 млн до $1,163 млрд, свидетельствуют данные Банка России. Всего венесуэльские компании и граждане перевели в российские банки $337 млн.