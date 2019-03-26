Экономика / Мировая экономика

Доллары стали основным средством платежа в Венесуэле

Американская валюта спасает от гиперинфляции в социалистическом государстве

В Венесуэле наблюдается парадоксальная ситуация. В стране, которой управляет социалистическое правительство Николаса Мадуро, фактически происходит долларизация экономики. Из-за гиперинфляции американская валюта стала основным средством платежа в стране. Но это и усиливает неравенство в Венесуэле: получающим денежные переводы из-за границы венесуэльцам легче пережить экономический кризис, а остальные становятся еще беднее.

Экономика Венесуэлы сократилась в два с лишним раза с тех пор, как Мадуро занял пост президента в 2013 г. Отчасти это связано с падением цен на нефть и уменьшением ее добычи в стране, но в значительной степени – с национализацией и социалистической политикой. Правительство пыталось решить проблемы, печатая все больше банкнот, но это, его попытки контролировать цены и валютный курс (сейчас их в стране несколько официальных и курс черного рынка), а также нараставший дефицит привели к гиперинфляции. В результате, по данным ООН, за последние три года страну покинули 3,4 млн граждан, или более 10% населения. Но они поддерживают оставшихся родственников, присылая доллары из-за границы.

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