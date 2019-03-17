Экономический кризис в Венесуэле привел к сокращению преступности
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Экономический кризис в Венесуэле привел к неожиданным последствиям – вооруженных ограблений и похищений людей с целью выкупа стало меньше. Немногие венесуэльцы теперь носят при себе доллары, а национальная валюта обесценилась настолько, что преступникам уже нечем поживиться. Кроме того, им самим приходится нелегко, поскольку патроны стали слишком дорогими, а передвигаться они вынуждены пешком, так как запчасти для автомобилей и мотоциклов трудно купить.
Правительство Венесуэлы уже давно не публикует статистику по преступности, отмечает The Wall Street Journal. Режим президента Николаса Мадуро объясняет это тем, что его оппоненты с помощью этих данных хотят очернить правящую Социалистическую партию. Кроме того, многие жертвы не обращаются в полицию, поскольку не доверяют ей. Но следящие за ситуацией специалисты сообщают о значительном снижении уровня преступности в городах. По данным некоммерческой организации Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), число убийств упало на 19% за последние два года. Правда, уровень убийств в Венесуэле по-прежнему один из самых высоких в мире – 81,4 на 100 000 человек, пишет The Washington Post.
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