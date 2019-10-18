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Спикер венесуэльского парламента опроверг планы передать PDVSA «Роснефти»

Венесуэла не собирается передавать «Роснефти» контроль над своей государственной нефтедобывающей компанией PDVSA. Об этом «РИА Новости» сказал Диосдадо Кабельо, председатель национального учредительного собрания венесуэльского парламента.

«Нет, конечно, нет», – подчеркнул он, отвечая на вопрос о возможной передаче госкомпании. Он отметил, что у Венесуэлы хорошие отношения с «Роснефтью» и Россией, а президент Владимир Путин и руководитель «Роснефти» Игорь Сечин – лучшие друзья этой страны.

О том, что правительство Венесуэлы предложило «Роснефти» полный контроль над PDVSA, сообщила 16 октября венесуэльская газета El Nacional. По ее данным, в Москве предложение восприняли положительно.

PDVSA с января этого года находится под санкциями США. После введения ограничительных мер экспорт PDVSA упал на 40%. Условием для снятия санкций Вашингтон назвал уход президента Венесуэлы Николаса Мадуро и объявление новых выборов. В начале июня минфин США ужесточил санкции в отношении PDVSA, запретив экспорт и реэкспорт в Венесуэлу разбавителей нефти.

В сентябре венесуэльская госкомпания открыла представительство в Москве.