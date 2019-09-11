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PDVSA открыла представительство в Москве

Государственная нефтяная компания Венесуэлы (PDVSA) открыла представительство в Москве в соответствии с российским законодательством, передают ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на заявление министра нефти Венесуэлы Мануэля Кеведо. По его словам, PDVSA зарегистрировала юридическое лицо в России. На прошлой неделе министр финансов Венесуэлы посетил московский офис PDVSA, сообщил Кеведо. По его словам, сам он собирается приехать в Россию с рабочим визитом в октябре.

Ранее в июле Кеведо заявил, что российская сторона попросила PDVSA зарегистрировать юрлицо в соответствии с российским законодательством. По его словам, уже на тот момент фактически офис в Москве открылся. Штат офиса составляет десять человек, говорил он.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в марте дал поручение перенести европейский офис PDVSA из Лиссабона в Москву из-за санкций США. 22 марта в Москву приехала рабочая группа для поиска подходящего помещения.

В конце января США ввели санкции против PDVSA и и ее американской дочерней компании Citgo Petroleum. Американский минфин сообщал, что активы компании на $7 млрд заморожены, сделки с ними запрещены. После введения санкций экспорт PDVSA упал на 40%. Условием для снятия санкций Вашингтон назвал уход Мадуро и объявление новых выборов. В начале июня минфин США ужесточил санкции в отношении PDVSA, запретив экспорт и реэкспорт в Венесуэлу разбавителей нефти. Эти вещества необходимы для продажи тяжелой венесуэльской нефти на мировом рынке. Заменить их может частичная переработка сырья.