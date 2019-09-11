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PDVSA открыла представительство в Москве

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Государственная нефтяная компания Венесуэлы (PDVSA) открыла представительство в Москве в соответствии с российским законодательством, передают ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на заявление министра нефти Венесуэлы Мануэля Кеведо. По его словам, PDVSA зарегистрировала юридическое лицо в России. На прошлой неделе министр финансов Венесуэлы посетил московский офис PDVSA, сообщил Кеведо. По его словам, сам он собирается приехать в Россию с рабочим визитом в октябре.

Ранее в июле Кеведо заявил, что российская сторона попросила PDVSA зарегистрировать юрлицо в соответствии с российским законодательством. По его словам, уже на тот момент фактически офис в Москве открылся. Штат офиса составляет десять человек, говорил он.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в марте дал поручение перенести европейский офис PDVSA из Лиссабона в Москву из-за санкций США. 22 марта в Москву приехала рабочая группа для поиска подходящего помещения.

В конце января США ввели санкции против PDVSA и и ее американской дочерней компании Citgo Petroleum. Американский минфин сообщал, что активы компании на $7 млрд заморожены, сделки с ними запрещены. После введения санкций экспорт PDVSA упал на 40%. Условием для снятия санкций Вашингтон назвал уход Мадуро и объявление новых выборов. В начале июня минфин США ужесточил санкции в отношении PDVSA, запретив экспорт и реэкспорт в Венесуэлу разбавителей нефти. Эти вещества необходимы для продажи тяжелой венесуэльской нефти на мировом рынке. Заменить их может частичная переработка сырья.

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Гонконгская биржа предложила Лондонской фондовой бирже слияние

Ведомости
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Один из крупнейших в мире финансовых холдингов Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. (HKEx) предложил оператору Лондонской фондовой биржи London Stock Exchange Group (LSEG) объединиться, говорится в сообщении HKEx. В частности, гонконгский холдинг предложил акционерам LSEG 20,45 фунта стерлингов за бумагу и по 2,495 новых акций HKEx. Сумма сделки оценивается приблизительно в 29,6 млрд фунтов ($36,6 млрд).

Стоимость обыкновенных акций LSEG по итогам торгов во вторник была на уровне 68,04 фунта, что на 22,9% меньше предложенной HKEx цены.

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РБК: бывшие акционеры ЮКОСа обвинили Россию в секретных сделках со свидетелями

Ведомости
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Бывшие акционеры ЮКОСа обвинили российские власти в заключении нескольких секретных сделок со свидетелями по международному делу, которое тянется с 2005 г., пишет РБК. Российской стороне необходимо было, чтобы свидетели дали выгодные для России показания, считают экс-акционеры ЮКОСа. Во второй половине сентября (23–24 и 30 сентября) в суде в Гааге состоятся слушания по международному делу ЮКОСа, рассказал РБК представитель GML, представляющей интересы бывших мажоритарных акционеров ЮКОСа. 9 сентября это подтвердил Международный центр правовой защиты (МЦПЗ), представляющий интересы России. Решение Апелляционного суда Гааги по жалобе экс-акционеров, пытающихся оспорить отказ международного арбитража взыскать с России $50 млрд компенсации, может быть вынесено в 2020 г.

По информации РБК, ознакомившегося с поданными в суд документами, на 643 страницах офшорные структуры Hulley Enterprises, Yukos Universal и Veteran Petroleum (владели 70,5% ЮКОСа) пытаются обосновать позицию экс-акционеров по пяти пунктам: необходимость применения целиком Договора к Энергетической хартии (ДЭХ), подписанного Россией в 1994 г., но не ратифицированного; необходимость признания легитимными иностранных инвесторов, защищенных ДЭХ; необходимость признания верным расчет убытков, которые ранее получили экс-акционеры из-за действий России (Россия утверждает, что им неоправданно присудили не менее $21,7 млрд); необходимость признания ключевого аргумента России о незаконной приватизации ЮКОСа неубедительным; недобросовестное поведение России на судебном процессе (сокрытие улик, дезинформация, предоставление ненадежных свидетелей).

Бывшие акционеры ЮКОСа считают, что российская сторона якобы имеет «нечестные отношения» с несколькими свидетелями: экс-руководителем правового управления ЮКОСа Дмитрием Гололобовым, бывшим директором трастовой компании RTT Гитасом Анилионисом, «старшим специалистом» той же компании Аркадием Захаровым, бизнесменом Евгением Рыбиным (потерпевший в деле экс-главы службы безопасности ЮКОСа Алексея Пичугина) и полковником юстиции, следователем Сергеем Михайловым.

Россия еще в июне ответила на все претензии, указанные в новых документах, а позже еще и Гаагскому суду представила несколько дополнительных заключений от российских и международных экспертов, заявил РБК руководитель МЦПЗ Андрей Кондаков. По его словам, бывшие акционеры ЮКОСа подали свой документ с грубыми процедурными нарушениями. «Домыслы мы не комментируем... Невольно хочется ответить фразой юкосовцев из их же документа: «Все это старое вино, разлитое в новые бутылки», – так Кондаков прокомментировал предположения о тайных сделках России со свидетелями.

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Суд предложил вернуть дело «Седьмой студии» в прокуратуру

Ведомости
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Судья Мещанского суда Москвы предложила вернуть дело «Седьмой студии» в прокуратуру из-за ошибок в обвинительном заключении, которое содержит противоречащие сведения о значимых обстоятельствах, сообщает корреспондент «Медиазоны» из зала суда. «Ваша честь, я целиком полагаюсь на ваши знания и вашу квалификацию. Если вы видите такой выход из этой ситуации, то пусть будет так. С первых дней этого дела нам шили это дело, говоря, что такого еще не было», – заявил в суде создавший студию режиссер Кирилл Серебренников (цитата по ТАСС).

Судья предложила вернуть дело после рассмотрения результатов комплексной экспертизы, которая была расценена защитой как «развал позиции обвинения». Адвокаты и подсудимые одобрили предложение судьи, заявив о невиновности и попросив вынести оправдательный приговор. Обвинение выступило против возврата дела. «Суд не привел никаких аргументов в пользу такого решения. Если же основанием были результаты повторной комплексной экспертизы, то сторона обвинения планировала дать ей свою оценку и вызвать на допрос проводивших ее экспертов», – заявил гособвинитель.

Мещанский суд Москвы 25 октября прошлого года начал рассматривать по существу дело Серебренникова, продюсеров студии Юрия Итина, Алексея Малобродского и экс-сотрудника Минкультуры Софьи Апфельбаум. Все фигуранты дела находятся под подпиской о невыезде. Дело в отношении бухгалтера «Седьмой студии» Нины Масляевой было выделено в отдельное производство после признанию ею вины. Позже оно было возвращено судом в прокуратуру для устранения нарушений.

По информации следствия, в 2011 г. режиссер создал проект по развитию и популяризации современного искусства «Платформа». В 2011–2014 гг. Минкультуры выделило более 214 млн руб. Для реализации проекта Серебренниковучредил автономную некоммерческую организацию (АНО) «Седьмая студия». Ее сотрудники занимались подготовкой мероприятий в рамках проекта «Платформа». Следствие считает, что за время работы проекта было похищено более 130 млн руб., выделенных из госбюджета. Адвокаты подсудимых утверждают, что выделенные государством деньги были потрачены на нужды проекта, а ущерб определен ошибочно.

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Бизнес
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Роспотребнадзор оштрафовал Healthy Food почти на 2 млн рублей

Ведомости
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Управление Роспотребнадзора по Москве оштрафовало сеть вендинговых автоматов Healthy Food на сумму около 2 млн руб., говорится на сайте ведомства. «В отношении виновных лиц вынесено 16 постановлений о назначении штрафов», – отмечается в сообщении.

С 11 июля по 1 августа этого года было зарегистрировано 97 случаев заболевания острой кишечной инфекцией среди офисных сотрудников бизнес-центров в 8 административных округах Москвы, напомнили в Роспотребнадзоре. Эти случаи связаны с покупкой продукции в торговых автоматах и кафе Healthy Food. Из числа заболевших 38 человек были госпитализированы, у 66 пожаловавшихся на самочувствие был обнаружен сальмонеллез. Всего пострадали более 90 человек. На сегодняшний день вспышка заболевания локализована, новых случаев сальмонеллеза не зарегистрировано, уточнили в Роспотребнадзоре.

Сотрудники Роспотребнадзора после массового отравления провели проверку комбината компании и выявили многочисленные нарушения (просроченная продукция, немаркированное сырье, увеличенные сроки годности, будущие даты выпуска). Во время расследования ведомство приостановило работу комбината на юго-востоке Москвы, закрыло два кафе, опечатало 48 вендинговых автоматов. Всего из оборота было изъято и уничтожено около 3 т сырья и готовой продукции. 1 августа Гагаринский суд Москвы признал сеть виновной в совершении административного правонарушения в соответствии со ст. 6.6 КоАП («Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения»), обязав Healthy Food устранить нарушения.

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Финансы
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«Коммерсантъ» узнал о планах ГТЛК и ЕАБР купить Национальный резервный банк

Ведомости
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Бизнесмен Александр Лебедев и его партнер Юрий Кудимов планируют продать принадлежащие им почти 97% Национального резервного банка (НРБ) Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) и Евразийскому банку развития (ЕАБР), пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. По их информации, долю Лебедева купит ГТЛК, долю Кудимова – ЕАБР.

По словам одного из источников, Лебедев на протяжении последних четырех лет пытается продать долю в НРБ, однако у банка «достаточно тяжелая структура баланса». В частности, на НРБ значительный объем недвижимости, оценка которой у собственника выше, чем у покупателей. Ранее Лебедеву предлагали сделку при условии, что с баланса банка будут сняты отдельные активы и снижен капитал. Но продавец не согласился на такие условия. По словам одного из источников, Лебедев оценивает банк в 0,8–0,9 капитала (на середину года составлял 8,9 млрд руб.), но покупатели не согласны с этим. В свою очередь Росимущество пытается продать свою долю в размере 2,74% с ноября 2018 г. Начальная цена пакета – 55,9 млн руб., минимальная – 27,95 млн руб., ведомство оценило банк в 0,2 капитала. Торги несколько раз переносились и теперь должны состояться в октябре.

Национальный резервный банк был учрежден в апреле 1994 г. По состоянию на 1 августа этого года он занимал 161-е место по величине активов (16 млрд руб.). Доля Лебедева в НРБ составляет 78,2%, Кудимова – 18,7%.

Лебедев, Кудимов, ГТЛК и ЕАБР не стали комментировать возможную сделку.

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Бизнес
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Gett пожаловался в ФАС на сделку «Яндекс.Такси»

Ведомости
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Агрегатор такси Gett пожаловался в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) на покупку «Яндекс.Такси» активов группы компаний «Везет» (бренды «Везет», «Лидер», Red Taxi и Fasten). Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на копию соответствующего письма Gett в антимонопольное ведомство.

По мнению Gett, сделка усилит доминирование «Яндекс.Такси» на рынке, позволив компании наращивать стоимость поездок и снижать доходы водителей. «Мы расцениваем сделку как строго негативную для рынка, создающую непреодолимые барьеры для новых инвестиций в эту отрасль со стороны новых участников и сильное осложнение развития существующих», – заявил газете гендиректор Gett Максим Жаворонков.

Сделка не ограничивает конкуренцию и не создает барьеры для работы на рынке, заявил «Ведомостям» представитель «Яндекс.Такси». «Мы предоставляем ФАС все необходимые материалы для обоснования своей позиции. Цель нашей сделки – ускорить развитие такси в регионах, улучшить безопасность поездок, а также расширить поддержку региональных таксопарков и водителей», – сообщил он.

ФАС подтвердила получение письма Gett и пообещала изучить критику. Ведомство опубликовало информацию о продлении срока рассмотрения сделки. «Все лица вправе представить позицию о предполагаемом влиянии сделки на конкуренцию», – пояснил заместитель руководителя службы Анатолий Голомолзин.

«Яндекс.Такси» 15 июля объявило, что планирует купить основную часть бизнеса своего конкурента. В ее ходе акционеры «Везет» получат до 3,6% акций «Яндекс.Такси», а также $71,5 млн при выполнении KPI. По итогам сделки 56,2% акций компании будет принадлежать «Яндексу», 35% – Uber, около 5,3% – сотрудникам. На сделку может потребоваться около $187 млн – в такую сумму оценивается покупка программного обеспечения (ПО) и колл-центров сервиса «Везет». Предполагается, что ее удастся закрыть до конца года в случае одобрения ФАС. «Яндекс.Такси» подало в ФАС соответствующее ходатайство 18 июля.

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Политика
Новости

«Ъ»: Украина приостановила расторжение двусторонних соглашений с Россией

Ведомости
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Украина перестала направлять России уведомления о расторжении двусторонних соглашений с Россией и документов по СНГ, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в МИД России и госструктурах, занимающихся украинским направлением.

Издание напоминает, что последними документами, денонсированными по инициативе Киева, стали Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной (1 апреля) и межправительственное соглашение «Об обмене правовой информацией» (6 февраля). Из соглашений по СНГ страна последний раз выходила 1 июля.

По словам источников в МИД России, приостановка расторжения документов может быть обусловлена кадровыми перестановками в украинском аппарате, которому, «возможно, не до этого».

Между Россией и Украиной по-прежнему действуют около 400 соглашений. 30 ноября 2018 г. Павел Климкин, который на тот момент был министром иностранных дел Украины, заявил о 48 расторгнутых соглашениях и анонсировал денонсацию еще 40. Москва считает денонсированными 49 соглашений, часть из них уже утратили силу. Некоторые соглашения в России считаются действующими, так как Украина сообщала об их разрыве через Twitter без соответствующей ноты.

Экономика
Новости

Счетная палата нашла бюджетные нарушения на 426 млрд рублей

Ведомости
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При исполнении бюджета 2018 г. были найдены нарушения на 426,2 млрд руб., говорится в отчете Счетной палаты. Больше всего нарушений возникает при использовании средств федерального бюджета, а также при оказании услуг населению госучреждениями – 73,6 млрд руб., при госзакупках – 18,7 млрд руб.

Объем нарушений из-за ошибок в учете фактов хозяйственной жизни оценен в 308  млн, из-за использования средств федерального бюджета без достижения социально-экономического результата – в 9 ,1 млрд руб. Объем прочих нарушений аудиторы оценили в 16,4 млн руб.

К административной ответственности по представлению аудиторов привлечены 14 должностных лиц. Также направлено десять обращений в Генпрокуратуру, два обращения в СК и два – в ФСБ. Следователи возбудили одно уголовное дело.

Ведомство отмечает, что по сравнению с 2017 г. общая стоимость нарушений уменьшилась на 121,1 млрд руб., или на 22,1%.

Бизнес
Новости

Парфюмеры сообщили о срыве эксперимента по маркировке духов

Ведомости
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Эксперимент по маркировке духов и туалетной воды, утвержденный правительством, так и не начался. Об этом сообщает РБК со ссылкой на протокол совещания, прошедшего 1 августа в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Издание ознакомилось с копией этого документа. Эту информацию изданию подтвердили представители парфюмерных ассоциаций.

Член правления Российской парфюмерно-косметической ассоциации (РПКА; объединяет Avon, Mary Key, Faberlic, «Рив Гош» и др.) Илья Дмитриев на совещании объяснил срыв сроков отсутствием необходимого программного обеспечения и требований к работе с ним. Их до 15 июля должен был разработать оператор системы по маркировке – Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ).

Один из участников РПКА добавил, что рабочая группа при ЦРПТ, в которую входят участники отрасли, уже получает описания и рекомендации Минпромторга для начала отладки бизнес-процессов. Но ведомство так и не утвердило рекомендации для проведения эксперимента. Заместитель гендиректора ЦРПТ Реваз Юсупов в свою очередь заявил изданию, что эксперимент «находится в активной фазе», в нем уже 160 участников.

Духи и туалетная вода входят в список товаров, которые должны маркироваться QR-кодами с 1 декабря. До этого срока с 1 июля по 30 ноября должно пройти тестирование системы маркировки. Парфюмерная отрасль неоднократно критиковала инициативу. Введение маркировки усложнит бизнес-процессы, предупреждал представитель Faberlic Владислав Даванков. Oriflame заявляла, что это может вызвать «существенный рост цен». Парфюмеры предупреждали также, что из-за маркировки с рынка могут пропасть пробники духов: «потому что нереально все это маркировать», объяснял заместитель директора по логистике сети «Л’Этуаль» Андрей Кривенцев.

Политика
Новости

МГУ прокомментировал сообщение лектора о «нулевой зарплате» в вузе

Ведомости
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Заявление историка Аскольда Иванчика о «нулевой зарплате» на историческом факультете МГУ им. М. В. Ломоносова не соответствует реальному положению дел. Об этом «Ведомостям» через представителя сообщил и. о. декана факультета Лев Белоусов.

«Работающие на историческом факультете МГУ им. М. В. Ломоносова совместители получают заработную плату в соответствии с окладом, предусмотренным занимаемой ими штатной ставкой», – отметил он. Белоусов добавил, что Иванчик не встречался в начале учебного года с руководством факультета и ему не предлагали читать лекции на факультете.

Ранее преподаватель исторического факультета МГУ Иванчик написал в своем Facebook, что получил сообщение от коллег о сокращениях на истфаке. Руководство факультета, по его словам, сократило всех совмещающих преподавателей и предложило им продолжать работу лишь при согласии на «нулевую зарплату». Он уточнил, что зарплата таких лекторов и раньше «была символической» и выплачивалась для того, чтобы официально включить их в список сотрудников факультета.

Иванчик добавил, что ему предложили работать по такой же схеме, то есть «читать все то же, что раньше, но на безвозмездной основе». «Конечно, я согласился – не из-за денег я там преподавал, но спросил – будут ли это по-прежнему официальные занятия в рамках программы или мне предложено вести нечто вроде неформального кружка в частном порядке», – рассказал историк. Он получил ответ, что «МГУ теперь оформляет сотрудников с нулевой зарплатой».

Технологии
Новости

Apple назвала дату старта продаж новых iPhone в России

Ведомости
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Продажи новых iPhone 11 в России начнутся 20 сентября, а предзаказ стартует 18 сентября, сообщили в пресс-службе Apple. В калифорнийском Купертино 10 сентября состоялась презентация трех новых смартфонов – iPhone 11, iPhone 11 Pro и Max Pro.

Цены на iPhone 11 будут начинаться с 59 900 руб. Гаджет будет доступен в фиолетовом, зеленом, желтом, черном, белом и красном цветах. Объем памяти – 64, 128, 256 гигабайт. Цены на iPhone 11 Pro и Pro Max — от 89 990 руб. Они будут доступны в темно-зеленом, серебристом, золотом цветах, а также в цвете «серый космос». Память – 64, 256, 512 гигабайт.

В презентации указывалось, что iPhone 11 – новый бюджетный смартфон от Apple. У него Retina-дисплей размером 6,1 дюйма и две камеры, одна из которых – широкоугольная. Предполагается, что новое устройство сможет работать на час дольше, чем его предшественник – iPhone XR. Особенность iPhone 11 – эффекты для съемки фото и видео. Такие, как режим ночной съемки и режим портретной съемки, позволяющий заменить фон изображения. Кроме того, предусмотрены новые эффекты для фронтальной камеры – слоумоушн-селфи, которые компания назвала Slofies.

Согласно презентации, у iPhone 11 Pro три камеры, как и у его увеличенной версии iPhone 11 Pro Max. Каждая из них – по 12 мегапикселей: первая обычная, вторая – телеобъектив, а третья – широкоугольная. Кроме того, у iPhone 11 Pro будут функции по редактированию не только фото, но и видео – это можно будет сделать прямо на устройстве. Видео можно будет снимать в качестве 4K – 60 кадров в секунду. Размеры смартфонов не отличаются от прошлогодних флагманов: 5,8 дюйма для iPhone 11 Pro и 6,5 дюйма для iPhone 11 Pro Max. Работать батарея iPhone 11 Pro будет на четыре часа дольше, чем у iPhone XS, а у iPhone 11 Pro Max – на пять часов дольше, чем у iPhone XS Max.

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