США предложили награду в $15 млн за помощь в аресте Мадуро

Мадуро сейчас 57 лет. Он был избран президентом Венесуэлы впервые в 2013 г. В январе 2019 г. Мадуро был переизбран на второй срок. После его инаугурации в стране начались массовые протесты. Лидер оппозиции Хуан Гуайдо, будучи председателем национальной ассамблеи (парламента страны), объявил себя временным главой государства, пообещав провести свободные выборы. Власти США, Канады, большинства европейский стран и стран Латинской Америки выразили поддержку Гуайдо. В свою очередь Россия, Китай и Турция поддержали Мадуро как законного президента Венесуэлы.