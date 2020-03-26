США предложили награду в $15 млн за помощь в аресте Мадуро
США предъявили обвинения президенту Венесуэлы Николасу Мадуро и другим высокопоставленным чиновникам страны в наркотерроризме, сообщает Reuters. Американские власти также предложили награду в $15 млн за информацию, которая поможет арестовать Мадуро.
Генеральный прокурор США Уильям Барр обвинил Мадуро и его сообщников в сговоре с колумбийскими повстанцами FARC, «чтобы затопить Соединенные Штаты кокаином». Теперь ему грозит в США пожизненное заключение.
Мадуро сейчас 57 лет. Он был избран президентом Венесуэлы впервые в 2013 г. В январе 2019 г. Мадуро был переизбран на второй срок. После его инаугурации в стране начались массовые протесты. Лидер оппозиции Хуан Гуайдо, будучи председателем национальной ассамблеи (парламента страны), объявил себя временным главой государства, пообещав провести свободные выборы. Власти США, Канады, большинства европейский стран и стран Латинской Америки выразили поддержку Гуайдо. В свою очередь Россия, Китай и Турция поддержали Мадуро как законного президента Венесуэлы.