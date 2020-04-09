В США еще 6,6 млн человек обратились за пособиями по безработице

«Таким образом, получается более 16,8 млн за три недели. Это само по себе может привести к росту безработицы в апреле до 14%, но, поскольку в ближайшие недели скорее всего будут еще потеряны рабочие места, пик [безработицы] окажется еще выше», – написал главный международный экономист ING Джеймс Найтли. Ранее министерство труда сообщило о росте безработицы до 4,4% в марте, однако данные для того исследования собирались по середину месяца, тогда как массовые увольнения начались во второй половине марта.