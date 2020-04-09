В США еще 6,6 млн человек обратились за пособиями по безработице
Количество американцев, потерявших работу и обратившихся за пособиями по безработице, стремительно растет третью неделю подряд. За неделю по 4 апреля их оказалось 6,6 млн, сообщило министерство труда.
За предыдущую неделю, по уточненным данным, заявки подали 6,9 млн (по первоначальной информации – 6,65 млн), а еще неделей ранее – 3,3 млн.
«Таким образом, получается более 16,8 млн за три недели. Это само по себе может привести к росту безработицы в апреле до 14%, но, поскольку в ближайшие недели скорее всего будут еще потеряны рабочие места, пик [безработицы] окажется еще выше», – написал главный международный экономист ING Джеймс Найтли. Ранее министерство труда сообщило о росте безработицы до 4,4% в марте, однако данные для того исследования собирались по середину месяца, тогда как массовые увольнения начались во второй половине марта.
Еще один антирекорд заключается в том, что, по данным на 28 марта, пособие уже получали 7,5 млн американцев – больше, чем на пике финансового кризиса в 2009 г., и на 4,4 млн больше, чем неделей ранее.
Резко ухудшилась ситуация и на рынке труда Канады. В марте был потерян 1 млн рабочих мест (рекорд для месячных показателей), а безработица выросла до 7,8% с 5,6% в феврале, сообщило в четверг статистическое управление страны. Это неполные данные за месяц – они также были собраны до того, как кризис ударил по экономике со всей силой. Опрошенные Reuters аналитики ожидали сокращения 350 000 рабочих мест и безработицы на уровне 7,2%.