В марте работу в США потеряли более 10 млн человек
Это больше, чем за весь экономический кризис 2007–2009 годов
За неделю по 28 марта в США было подано рекордное количество заявок на пособие по безработице – 6,648 млн. Это в два раза больше, чем неделей ранее, когда, по первоначальным данным, было принято 3,283 млн заявок; в четверг министерство труда США уточнило, что итоговый показатель составил 3,4 млн.
Новый показатель почти в 10 раз больше рекорда, который был установлен до нынешней рецессии, спровоцированной пандемией коронавируса и закрытием на карантин американских штатов и городов. В октябре 1982 г. за неделю за пособиями обратилось 695 000 человек.
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