Фондовые рынки пережили худший квартал с 2008 года

Беспрецедентные меры центробанков по поддержке рынков и быстро принятые правительствами программы помощи экономике помогли несколько стабилизировать ситуацию. А в последний день квартала инвесторов порадовала статистика из Китая. «Фондовые рынки стабилизировались, отреагировав на мощные стимулы со стороны центробанков и правительств», – сказал The Wall Street Journal Лии Хардман, аналитик MUFG Bank в Лондоне. ФРС США сейчас монетизирует огромные объемы долга с помощью ряда программ, реализуемых совместно с министерством финансов, и программы эти бессрочные, отмечает Йон Триси, издатель инвестиционного бюллетеня Fuller Treacy Money. «Ликвидность была определяющим фактором для бычьего рынка, длившегося с 2009 г., и возобновление доступа к ней обеспечило восстановление рынка, который был катастрофически перепродан неделю назад», – написал он.