Индекс Dow Jones вернулся в бычий тренд

Американский фондовый индекс Dow Jones Industrial Average за три последних торговых сессии взлетел почти на 21% и формально вышел из медвежьего тренда (изменение на 20% считается переходом из медвежьего рынка к бычьему, и наоборот), пишет The Wall Stret Journal. Индекс рос в течение трех дней подряд, последний раз такое наблюдалось в начале февраля, когда Dow Jones шел к своему историческому максимуму, достигнутому 12 февраля на отметке 29 551,42 пункта. Затем он почти безостановочно падал.