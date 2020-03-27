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Индекс Dow Jones вернулся в бычий тренд

На это ему потребовалось три дня, а медвежий рынок стал самым коротким в истории
Михаил Оверченко
На этой неделе Нью-Йоркская фондовая биржа временно приостановила работу трейдеров в торговом зале (на фото) ‒ впервые в своей 228-летней истории /SPENCER PLATT / Getty Images via AFP

 

Американский фондовый индекс Dow Jones Industrial Average за три последних торговых сессии взлетел почти на 21% и формально вышел из медвежьего тренда (изменение на 20% считается переходом из медвежьего рынка к бычьему, и наоборот), пишет The Wall Stret Journal. Индекс рос в течение трех дней подряд, последний раз такое наблюдалось в начале февраля, когда Dow Jones шел к своему историческому максимуму, достигнутому 12 февраля на отметке 29 551,42 пункта. Затем он почти безостановочно падал.

Одним из свидетельств невероятной волатильности на фондовом рынке в последний месяц стали постоянные рекорды. Некоторые из них отсылают ко временам Великой депрессии. Так, взлет Dow Jones стал самым стремительным трехдневным ростом с 1931 г. А 24 марта индекс показал максимальный рост с 1933 г. – на 11,4%.

А индекс S&P 500 рос или падал не менее чем на 4% в течение восьми торговых сессий подряд по 18 марта, такого не было никогда в истории.

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