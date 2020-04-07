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Как страны собираются возвращаться к нормальной жизни

Австрия и Дания готовы снимать ограничения, но в Азии боятся второй волны эпидемии
Алексей Невельский
Азиатские страны столкнулись с эпидемией раньше европейских, поэтому некоторые уже стали смягчать ограничения — в Китае, где началась вспышка вируса, люди уже осторожно путешествуют по стране /Ng Han Guan / AP

Австрия и Дания первыми из европейских стран представили конкретные планы по отмене ограничительных мер, принятых для борьбы с распространением коронавируса. Другие страны ЕС тоже ищут способы выйти из ситуации, парализовавшей общество и экономику. Но делать это нужно осторожно, так как в некоторых азиатских странах, ранее добившихся успехов в борьбе с пандемией, растет риск второй волны.

Австрия подает пример

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