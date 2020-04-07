Как страны собираются возвращаться к нормальной жизни

Австрия и Дания первыми из европейских стран представили конкретные планы по отмене ограничительных мер, принятых для борьбы с распространением коронавируса. Другие страны ЕС тоже ищут способы выйти из ситуации, парализовавшей общество и экономику. Но делать это нужно осторожно, так как в некоторых азиатских странах, ранее добившихся успехов в борьбе с пандемией, растет риск второй волны.