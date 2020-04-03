Деловая активность в еврозоне почти замерла из-за пандемии коронавируса
Индексы деловой активности в Европе показали в марте рекордное падение из-за мер, принятых для борьбы с распространением коронавируса. Композитный индекс PMI (производство и сфера услуг) для еврозоны снизился с 51,6 пункта в феврале до 29,7 пункта в марте, по оценкам IHS Markit. Значение индекса выше 50 пунктов означает рост деловой активности, а ниже 50 пунктов – снижение.
Худшие результаты у Италии, которая сильнее других европейских стран пострадала от коронавируса и первой в Европе объявила строгий карантин. У нее индекс PMI для сектора услуг опустился до 17,4 пункта. В Германии аналогичный индекс упал до 31,7 пункта в марте, во Франции – до 27,4, а в Испании – до 23, тогда как во всех этих странах деловая активность в секторе услуг в феврале росла.
По оценкам IHS Markit, эти данные указывают на то, что темп сокращения экономики еврозоны приближается к 10% и ситуация еще ухудшится.