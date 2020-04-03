Деловая активность в еврозоне почти замерла из-за пандемии коронавируса

Худшие результаты у Италии, которая сильнее других европейских стран пострадала от коронавируса и первой в Европе объявила строгий карантин. У нее индекс PMI для сектора услуг опустился до 17,4 пункта. В Германии аналогичный индекс упал до 31,7 пункта в марте, во Франции – до 27,4, а в Испании – до 23, тогда как во всех этих странах деловая активность в секторе услуг в феврале росла.