Как авиакомпаниям выйти из пике

По всем признакам в этом году транспортную отрасль ожидает серьезный кризис, более глубокий и затяжной, чем все предыдущие. По осторожным оценкам IATA, мировой пассажиропоток в 2020 г. снизится на 30–35% от первоначальных планов. Для авиакомпаний, нормальный уровень прибыли которых находится в пределах 3–5% (но и для этого им требуется обеспечить загрузку самолетов не менее 80%), такое стремительное падение спроса и доходов – настоящий вызов. Отраслевые убытки уже сейчас оцениваются в сотни миллиардов долларов: в США – не менее $58 млрд, в Азиатско-Тихоокеанском регионе – не менее $60 млрд, в Европе – не менее $50 млрд.