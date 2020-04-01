Как авиакомпаниям выйти из пике
Без участия государства отрасль будет восстанавливаться после кризиса слишком долго и потребует серьезных затрат – около $200 млрд
Закрытие границ, запрет на перелеты, тотальное падение пассажиропотоков – авиаперевозчики всего мира первыми столкнулись с кризисом, вызванным пандемией коронавируса. Это вполне ожидаемо, так как волатильность в транспортной отрасли в 1,5–2 раза выше, чем в сфере прочих услуг, и в 2,5–3 раза выше, чем в промышленности и строительстве. В прошлом авиакомпании не раз сталкивались с трудностями: эпидемии SARS, H1N1, теракты в США 11 сентября 2001 г., топливный кризис 2007 г., извержение вулкана Эйяфьятлайокудль в 2010 г. Что делать, чтобы минимизировать потери и выжить, используя лучший опыт по преодолению прошлых кризисов?
«Летать становится небезопасно» – такой вывод делают многие люди, наблюдая, как страны одна за другой закрываются на карантин. Спасаясь от распространения инфекции, правительства оперативно вводят ограничения. США закрыли перелеты с Евросоюзом и Великобританией, большая часть стран ЕС и Россия также существенно ограничила авиасообщение, особенно с зарубежными странами. Во многих странах приостановлена выдача виз (например, в ЕС, Великобритании, США, ОАЭ, Индии), некоторые государства сажают прибывающих пассажиров на двух-трехнедельный карантин. Людям приходится оперативно менять планы, проводить отпуск дома или организовывать бизнес-встречи в виртуальном формате.
По всем признакам в этом году транспортную отрасль ожидает серьезный кризис, более глубокий и затяжной, чем все предыдущие. По осторожным оценкам IATA, мировой пассажиропоток в 2020 г. снизится на 30–35% от первоначальных планов. Для авиакомпаний, нормальный уровень прибыли которых находится в пределах 3–5% (но и для этого им требуется обеспечить загрузку самолетов не менее 80%), такое стремительное падение спроса и доходов – настоящий вызов. Отраслевые убытки уже сейчас оцениваются в сотни миллиардов долларов: в США – не менее $58 млрд, в Азиатско-Тихоокеанском регионе – не менее $60 млрд, в Европе – не менее $50 млрд.
Уникальность нынешней ситуации – скорость и глубина происходящих изменений. Опыт прошлых, менее драматичных кризисов показывает, что на восстановление спроса уходит не менее 3–6 месяцев.
Необходимо также учитывать специфику затрат авиакомпаний, большая доля которых постоянные или условно переменные: снижение пассажиропотока без пересмотра маршрутной сети и расписания с соответствующей заморозкой парка самолетов лишь в малой степени снижает расходы компании. Для выживания авиакомпании должны принимать антикризисные меры быстро и решительно и начать это делать «уже вчера». Потребуется множество радикальных, но хорошо взвешенных и продуманных решений, и некоторые из их могут пригодиться другим отраслям бизнеса.