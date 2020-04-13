Два месяца без смертей. Как борются с коронавирусом в Сингапуре

Два месяца без смертей. Как борются с коронавирусом в СингапуреГосударство-город на карантине до 4 мая. На поддержку граждан и бизнеса выделено 12% ВВП
О коронавирусе я впервые услышала в Дубае, куда прилетела навестить друзей в дни празднования китайского Нового года. В это же время, 23 января, в Сингапуре был зарегистрирован первый случай заражения вирусом. Это был китайский турист, прибывший в город на праздники. Сингапур – исторически излюбленное место отдыха и шопинга для жителей Поднебесной с уровнем дохода выше среднего (кто попроще, едут в Малайзию и Таиланд).
А период лунного Нового года – традиционная пора отпусков в Китае, очень многие китайцы привыкли в это время выезжать за границу, поэтому азиатские страны оказались в числе первых, где начал распространяться коронавирус.
Полезный опыт SARS
С конца января единичные случаи заражения в Сингапуре стали происходить каждый день, и домой я летела уже в маске, которую удалось раздобыть в аэропорту Дубая. Наученные горьким опытом эпидемии SARS в 2002-2003 гг., сингапурцы быстро сообразили, что дело пахнет керосином (в данном случае – дезинфектором), и всех прилетающих пассажиров в аэропорту уже встречал тепловизор. Уж чему-чему, а умению следовать инструкциям, предписаниям и правилам у сингапурцев можно поучиться. За это им нужно благодарить своего первого премьер-министра Ли Куан Ю, который вывел государство-город из третьего мира в первый благодаря своей политической дальновидности и жестким, если не сказать, драконовским, методам. Наказание палками, между прочим, в Сингапуре до сих пор используется при определенных правонарушениях.
Страна жила в обычном режиме до конца февраля; китайцы продолжали приезжать, местные их сторонились. Помню, как я села в такси, и водитель сказал: «Мэм, прямо перед вами я подвозил китайцев, которые кашляли и чихали, и, если вы хотите отменить поездку, то с вас не будет списана неустойка». Он еще не успел договорить, мне кажется, как я в ужасе выскочила из машины.
Но после того, как были зафиксированы первые случаи заражения вирусом местного населения без истории поездок в Китай, власти начали действовать активнее. Сначала было закрыто авиасообщение с Китаем. Далее в список попали Южная Корея, Япония и т.д.
Повсеместно велась пропаганда чистых рук, везде развешивались листовки с пошаговой инструкцией, как уберечь себя в условиях пандемии, с детективной точностью отслеживался круг общения заболевших, в результате чего было выявлено несколько кластеров заражения, включая бизнес-встречу в гостинице Grand Hyatt, участник которой потом улетел во Францию. Во всех общественных местах появились приборы для замера температуры, – от простых инфракрасных термометров до тепловизоров, как например, при входе в наш бизнес-центр.
Тем не менее, зараза быстро распространялась, – это можно было отследить на государственном портале, где публикуются данные по каждому новому заболевшему. Также по желанию можно вступить в официальную вотсап-группу и получать все обновления в режиме онлайн.
Жизнь на карантине
16 марта в 23:59 в Сингапуре был введен обязательный двухнедельный карантин для всех местных жителей, возвращавшихся домой. Наши друзья улетели в отпуск на Бали 13 марта, а 15 марта правительство объявило о новой мере. У них были сутки, чтобы вернуться обратно. Но из-за ажиотажа они смогли обменять билеты только на рейс, прилетавший в 0:30 17 марта, т.е. они опоздали на 30 минут, за что были посажены на карантин. Прямо по прилету они заполнили документ в четыре листа, и им было предписано не покидать свою резиденцию в течение двух недель. Министерство труда контролировало их геолокацию через мобильный телефон, и им могли позвонить в любой момент, чтобы проверить, что телефон при них. Если вы наемный сотрудник, то эта форма вынужденного отпуска называется LOA (Leave of Absence), и работодатель получает на вас субсидию в размере 100 сингапурских долларов (SDG) в день.
Хотя обязательный карантин был введен только в ночь с 16 на 17 марта, в связи с участившимися случаями заболеваний мы 26 марта тоже попали в поле зрения Министерства труда – из-за нашей однодневной поездки на соседний индонезийский остров 15 марта. Нам стали присылать смс два раза в день с просьбой перейти по ссылке и подтвердить свое местонахождение. У нас был всего час, чтобы отреагировать на это сообщение. Поверьте, это был большой стресс: имея рабочую визу в Сингапуре, нельзя несерьезно относиться к любой информации, исходящей от Министерства труда, т.к. за нарушение карантинного режима власти лишают рабочих виз не только приезжих, но и статусов постоянных резидентов, и даже паспортов своих граждан! К счастью, через два дня от нас отстали, т.к. истекли две недели с момента нашей поездки.
Правительство призывало компании переводить своих сотрудников на режим удаленной работы везде, где это было возможно. Если работа все-таки предполагала нахождение в офисе, то необходимо было соблюдать безопасную дистанцию в 1 метр минимум между рабочими местами.
Контроль и паника
Премьер-министр Сингапура Ли Сянлун, сын Ли Куан Ю, выступил 12 марта с речью в прямом эфире, чтобы еще раз напомнить о правилах гигиены и о том, что у правительства все под контролем. Но как только граждане узнали о планируемом эфире, они восприняли это как недобрый сигнал и дружно побежали в супермаркеты скупать рис, лапшу и жизненно необходимую туалетную бумагу. К счастью, обошлось без драк и членовредительства.
Премьер обращался к нации еще дважды: чтобы объявить в стране оранжевый уровень опасности, и чтобы ввести в стране частичный карантин – с 7 апреля и до 4 мая. И каждый раз народ мчался опустошать полки продуктовых магазинов.
Два месяца без смертей
Сингапур замечательно лечил заболевших, и до 21 марта у нас не было ни одного смертельного случая из 432 заболевших. Сначала лечение было бесплатно для всех. Затем было принято решение лечить бесплатно только законопослушных жителей государства. Остальным (туристам и тем, кому закон не писан) нужно было выложить очень круглую сумму, чтобы получить доступ к аппарату искусственного дыхания в случае беды. Но потом и вовсе попросили туристов искать помощи в другом месте.
С 7 апреля и до 4 мая государство-город находится на частичном карантине. Закрыто всё, кроме учреждений первой необходимости, таких как аптеки, продуктовые магазины, банки, стоматологии (только для экстренных случаев), почта, химчистки, парикмахерские (только для обычных стрижек и укладок). Нам разрешается выходить из дома за продуктами, на пробежку, прогулку с детьми. Запрещены любые контакты с друзьями и даже родственниками, если вы не проживаете вместе. Министерства труда выделило около 3000 сотрудников, которые передвигаются по городу и фиксируют все случаи нарушения режима самоизоляции. Первый раз вы отделаетесь письменным предупреждением. Второй раз – штраф от SDG300 до 10000 и до 6 месяцев тюрьмы (да-да, здесь все сурово), и в третий раз совсем непонятливым грозит штраф до SDG20000 и до 12 месяцев тюрьмы.
Забота государства
Что касается бизнеса, то здесь не все так печально, и государство реально заботится о своих, не бросает. На поддержание экономики было выделено SDG59,9 млрд, что равняется 12% ВВП Сингапура. Президент, премьер-министр и весь кабинет отказались от части своих зарплат за один месяц в пользу медицинских работников, которые находятся на передовой. А зарплаты у правительства Сингапура – одни из самых высоких в мире.
Сингапур исторически живет за счет туристического потока, в абсолютном большинстве из Китая, и без гостей ему становилось всё хуже. Выручка отелей, ресторанов, такси, авиакомпаниий, магазинов беспошлинной торговли, бутиков модных марок и ювелирно-часовых брендов упала на 50-95%. Хорошо дела шли только у продуктовых магазинов.
Пока передвижение в городе еще не было ограниченно, отели и рестораны старались держаться, предлагая скидки и промо-акции, чтоб хоть как-то покрыть аренду и зарплату персоналу. Первыми послабление по арендной плате, кстати, получили магазины беспошлинной торговли. Далее настала очередь всей остальной розницы, баров, ресторанов, офисов. Проявив настойчивость, можно было договориться о скидке в 20-40% от ежемесячной платы. С 7 апреля по 4 мая магазины розничной торговли освобождены от арендной платы.
Часовой бизнес, в котором работаю я, в феврале-марте еще немного держался на плаву за счет местных клиентов, но в апреле, с введением карантина и закрытия всех точек продаж, торговля остановилась полностью. Многие марки сейчас пытаются запустить онлайн продажи. Но психологически клиенты пока к этому не очень готовы и, скорее, предпочтут подождать с покупкой дорогих часов до окончания карантина.
Государство финансирует от 25% до 75% заработной платы всем гражданам страны и постоянным резидентам, временно работающим из дома. К сожалению, иностранцы, работающие по визам, не попадают под эту категорию, хотя налоги исправно платят. Таксистам, у которых автомобили находятся в долгосрочной аренде, разрешено ее не платить на время карантина.
Также абсолютно всем людям, проживающим в Сингапуре, бесплатно выдаются маски многоразового использования, которые можно получить в общинных центрах – по одной на каждого жителя при предъявлении документа, удостоверяющего личность. Так что мы чувствуем заботу о себе и защиту со стороны правительства.
Я очень надеюсь, что, проявляя сознательность и осторожность, всем вместе нам удастся локализовать и остановить этот вирус и выйти из глобального кризиса как можно скорее и с наименьшими потерями, будь то финансовыми, семейными, психическими.