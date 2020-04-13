Два месяца без смертей. Как борются с коронавирусом в Сингапуре

16 марта в 23:59 в Сингапуре был введен обязательный двухнедельный карантин для всех местных жителей, возвращавшихся домой. Наши друзья улетели в отпуск на Бали 13 марта, а 15 марта правительство объявило о новой мере. У них были сутки, чтобы вернуться обратно. Но из-за ажиотажа они смогли обменять билеты только на рейс, прилетавший в 0:30 17 марта, т.е. они опоздали на 30 минут, за что были посажены на карантин. Прямо по прилету они заполнили документ в четыре листа, и им было предписано не покидать свою резиденцию в течение двух недель. Министерство труда контролировало их геолокацию через мобильный телефон, и им могли позвонить в любой момент, чтобы проверить, что телефон при них. Если вы наемный сотрудник, то эта форма вынужденного отпуска называется LOA (Leave of Absence), и работодатель получает на вас субсидию в размере 100 сингапурских долларов (SDG) в день.