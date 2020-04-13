Мэрия Москвы запустила онлайн-сервис для получения пропусков на поездки

Пропуск для поездки в поликлинику или больницу можно получать неограниченное число раз, для иных целей — не чаще двух раз в неделю. После заполнения всех граф по ссылке «Получить цифровой пропуск» документ надо сохранить. Для этого предлагается несколько способов: скриншот, получение на имейл, печать или выписка его данных на бумаге. Пропуска действительны для поездок и в Московской области, их необходимо получать также жителям других регионов, приехавших в Москву. Вместе с пропуском понадобится предъявлять документ, удостоверяющий личность.