Мэрия Москвы запустила онлайн-сервис для получения пропусков на поездки
Мэрия Москвы запустила на своем сайте услугу «Получить цифровой пропуск». Запрос на пропуск для поездок на общественном и личном транспорте по Москве и Московской области можно оформить по специальной кнопке в разделе муниципальных услуг. Пропускная система начнет действовать с 15 апреля, говорится на сайте столичной администрации.
Для передвижения по городу пешком оформление цифрового пропуска не требуется. С 15 апреля наличие пропуска для поездок будет обязательным. Для его оформления на сайте понадобится выбрать цель поездки. Их может быть три — это работа, посещение врача или иная. Для сотрудников продолжающих работу предприятий, чье присутствие на производстве необходимо, и тех, чья работы связана с разъездами, пропуск оформляются сроком до 30 апреля. Маршрут передвижения для них не ограничен.
Пропуск для поездки в поликлинику или больницу можно получать неограниченное число раз, для иных целей — не чаще двух раз в неделю. После заполнения всех граф по ссылке «Получить цифровой пропуск» документ надо сохранить. Для этого предлагается несколько способов: скриншот, получение на имейл, печать или выписка его данных на бумаге. Пропуска действительны для поездок и в Московской области, их необходимо получать также жителям других регионов, приехавших в Москву. Вместе с пропуском понадобится предъявлять документ, удостоверяющий личность.
По данным на 12 апреля, общее число инфицированных коронавирусом в России — 15 770, всего за все время эпидемии в России от коронавируса скончались 130 человек. Общее число выздоровевших после COVID-19 достигло 1291. Лидерами среди регионов России по числу заболевших коронавирусом остаются Москва (10 158), Московская область (1360) и Санкт-Петербург (557).