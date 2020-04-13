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Мэрия Москвы запустила онлайн-сервис для получения пропусков на поездки

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Мэрия Москвы запустила на своем сайте услугу «Получить цифровой пропуск». Запрос на пропуск для поездок на общественном и личном транспорте по Москве и Московской области можно оформить по специальной кнопке в разделе муниципальных услуг. Пропускная система начнет действовать с 15 апреля, говорится на сайте столичной администрации.

Для передвижения по городу пешком оформление цифрового пропуска не требуется. С 15 апреля наличие пропуска для поездок будет обязательным. Для его оформления на сайте понадобится выбрать цель поездки. Их может быть три — это работа, посещение врача или иная. Для сотрудников продолжающих работу предприятий, чье присутствие на производстве необходимо, и тех, чья работы связана с разъездами, пропуск оформляются сроком до 30 апреля. Маршрут передвижения для них не ограничен.

Пропуск для поездки в поликлинику или больницу можно получать неограниченное число раз, для иных целей — не чаще двух раз в неделю. После заполнения всех граф по ссылке «Получить цифровой пропуск» документ надо сохранить. Для этого предлагается несколько способов: скриншот, получение на имейл, печать или выписка его данных на бумаге. Пропуска действительны для поездок и в Московской области, их необходимо получать также жителям других регионов, приехавших в Москву. Вместе с пропуском понадобится предъявлять документ, удостоверяющий личность.

По данным на 12 апреля, общее число инфицированных коронавирусом в России — 15 770, всего за все время эпидемии в России от коронавируса скончались 130 человек. Общее число выздоровевших после COVID-19 достигло 1291. Лидерами среди регионов России по числу заболевших коронавирусом остаются Москва (10 158), Московская область (1360) и Санкт-Петербург (557).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных