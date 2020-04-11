Что нужно знать о пропускном режиме в Москве и Подмосковье

Что нужно знать о пропускном режиме в Москве и ПодмосковьеОтветы на главные вопросы, связанные с получением и действием цифровых пропусков
В Москве и Московской области на следующей неделе начнет действовать пропускной режим. Оформление цифровых пропусков, представляющих собой буквенно-числовой код, начнется с 13 апреля, а уже с 15-го их наличие станет обязательным для поездок на личном и общественном транспорте. Ходить пешком пока можно будет без пропусков. Публикуем ответы на главные вопросы о пропускной системе.
Когда будут введены пропуска?
Пропускная система в Москве начнет действовать с 15 апреля. Получить пропуск можно с 13 апреля.
В каких случаях потребуется пропуск?
Пропуск потребуется, если человек планирует передвигаться по городу на автомобиле, такси или общественном транспорте. Если передвигаетесь по городу пешком, пропуск не нужен.
Что представляет собой пропуск?
Это буквенно-цифровой код, первые четыре цифры которого означают дату окончания действия пропуска, остальные 12 символов позволяют идентифицировать его владельца. При необходимости сотрудники уполномоченных органов, ответственных за контроль соблюдения правил самоизоляции, могут ввести этот код на служебном устройстве, и система выдаст информацию о дате и цели пропуска, а также сведения о его владельце. Эти данные сотрудники сверяют с данными документа, удостоверяющего личность.
Какие есть виды цифровых пропусков?
Предусмотрено два вида цифровых пропусков: для работников организаций, деятельность которых не приостановлена, и для разового передвижения. Пропуск для разового передвижения можно оформить для посещения медицинской организации или для других личных целей: правила оформления таких пропусков различаются.
На какой срок выдается цифровой пропуск и как часто его можно получать?
Цифровой пропуск для работников выдается на срок до 30 апреля. Пропуск для разового передвижения для посещения медицинской организации выдается на один календарный день. Получать его можно неограниченное число раз. Пропуск для разового передвижения для иных личных целей выдается на один календарный день. Получить его можно не более двух раз в неделю.
На какое расстояние я могу передвигаться с цифровым пропуском?
Передвигаться можно на любое расстояние. Для получения пропуска для разового передвижения необходимо указать адрес отправления и адрес назначения.
Как получить цифровой пропуск?
Необходимо зарегистрировать личный кабинет на mos.ru или uslugi.mosreg.ru (для жителей Подмосковья) и перейти к заполнению электронной заявки. Выбрать тип пропуска и заполнить все необходимые сведения. После отправки заявитель получит буквенно-цифровой код, который необходимо сохранить (распечатать, сохранить в телефоне, записать) и иметь при себе вместе с документом, удостоверяющим личность, при передвижении по городу.
Кроме того, в Москве получить цифровой пропуск можно по телефону единой справочной службы правительства города по номеру +7 (495) 777-77-77 или с помощью sms на короткий номер 7377.
Какие данные должны быть заполнены в заявке, чтобы получить цифровой пропуск?
При оформлении цифрового пропуска нужно указать одну из целей:
получение цифрового пропуска работника;
разовое передвижение в медицинскую организацию;
разовое передвижение в иных целях.
Чтобы получить цифровой пропуск для передвижения на работу, необходимо указать ФИО, данные документа, удостоверяющего личность (тип, серию и номер), номер телефона, e-mail, наименование работодателя и его ИНН. Если работодатель является медицинским учреждением, необходимо поставить галочку в соответствующем окне. Для личного или служебного автомобиля потребуется указать регистрационный номер, а для общественного транспорта – номер карты «Тройка» или «Стрелка» (если есть в наличии). Данный вид пропуска не ограничивается маршрутом передвижения.
Чтобы получить цифровой пропуск для посещения медицинской организации, необходимо указать ФИО, данные документа, удостоверяющего личность (тип, серию и номер), номер телефона, e-mail , адрес отправления, адрес назначения и наименование медицинской организации. Для личного или служебного автомобиля потребуется указать регистрационный номер, а для общественного транспорта – номер карты «Тройка» или «Стрелка».
Чтобы получить цифровой пропуск для разового передвижения в иных целях, необходимо указать ФИО, данные документа, удостоверяющего личность (тип, серию и номер), номер телефона, e-mail, цель передвижения, адрес отправления и адрес назначения. Для личного или служебного автомобиля потребуется указать регистрационный номер, а для общественного транспорта – номер карты «Тройка» или «Стрелка».
Эти же сведения необходимо будет назвать оператору, если вы оформляете пропуск по телефону единой справочной службы правительства Москвы. Для подачи заявки на оформление цифрового пропуска по sms необходимо отправить на короткий номер 7377 сообщение специального формата, формат будет доведен дополнительно.
Какой адрес указывать при оформлении цифрового пропуска – проживания, регистрации или прописки?
Для оформления цифрового пропуска необходимо указать адрес фактического проживания.
Что делать, если нет прописки / регистрации?
Для оформления цифрового пропуска необходимо указать адрес фактического проживания.
Проверка паспортных данных занимает некоторое время, а цифровой пропуск нужен срочно. Что делать?
Цифровой пропуск выдается онлайн и не требует ожидания завершения межведомственных проверок.
Могут ли отказать в выдаче цифрового пропуска? На каком основании?
Отказ может быть связан с неполными или недостоверными данными.
Что делать, если система начнет сбоить?
Воспользоваться альтернативными способами: подать заявку по телефону или sms.
Кто может передвигаться по городу без цифрового пропуска?
Без цифрового пропуска передвигаться по городу можно только при предъявлении служебного удостоверения (удостоверение личности военнослужащего, государственных и муниципальных служащих и лиц, замещающих государственные и муниципальные должности, удостоверение судьи, адвоката, нотариуса, включая их помощников, а также редакционное удостоверение или иной документ, удостоверяющий личность и полномочия журналиста, удостоверение частного охранника, личная карточка охранника). Для их пассажиров и водителей пропуска потребуются.
Можно ли передвигаться с полученным в Москве пропуском по Московской области?
Да, цифровой пропуск, оформленный в Москве, будет действовать на территории Московской области. Аналогично пропуск, выданный в Московской области, будет действителен на территории Москвы.
Если необходимо каждый день ездить на работу, нужно ли оформлять цифровой пропуск ежедневно?
Нет, срок действия цифрового пропуска для передвижения – до 30 апреля.
Как быть курьерам и таксистам, работа которых связана с передвижением по всему городу?
Сотрудники, чья работа связана с передвижениями, могут оформить цифровой пропуск для передвижения на работу. Для этого надо заполнить те же поля, что и для обычного пропуска на работу.
Можно ли передвигаться по городу на такси?
Можно, если есть цифровой пропуск для передвижения по соответствующему маршруту. Служба такси проверит пропуск при заказе автомобиля.
Нужен ли цифровой пропуск, чтобы ехать на дачу, расположенную в Московской области?
Да. Для этого надо оформить пропуск для разового передвижения с «иной целью». Пропуск, полученный в Москве, действует также на территории Московской области.
Что делать, если нужно поехать в другой регион?
Чтобы поехать в другой регион, надо оформить пропуск для разового передвижения с «иной целью». Обязательно нужно уточнять, какие правила передвижения действуют на территории региона, который вы собираетесь посетить.
Если человек приезжает в Москву из другого региона, надо ли ему получать пропуск?
Да, для передвижения по Москве необходимо получить пропуск.
Что делать, если нужно надолго уехать в командировку / отпуск?
Вынужденная длительная поездка является основанием для того, чтобы покинуть место проживания. Для этого надо оформить пропуск для разового передвижения с «иной целью».
Нужен ли пропуск для покупки продуктов?
Можно выйти из дома за продуктами и другими товарами, реализация которых не ограничена указом мэра. Если человек идет в магазин пешком, получать пропуск не нужно. Если планируется поездка в магазин на машине или общественном транспорте, нужно оформить пропуск, выбрав тип «Разовое передвижение в иных целях».
Что делать, если нужно отвезти продукты пожилым родственникам?
Если человек идет к родственникам пешком, получать пропуск не нужно. Если планирует поехать к ним на машине или общественном транспорте, нужно оформить пропуск, выбрав тип «Разовое передвижение в иных целях».
Нужно ли оформлять цифровой пропуск детям?
Пропуск на ребенка до 14 лет оформлять не нужно. Если ребенок старше, ему понадобится цифровой пропуск.
Можно ли из своего личного кабинета оформить пропуск на родственника?
Нет, каждый оформляет пропуск из своего личного кабинета. Можно помочь родственнику зарегистрировать личный кабинет.
Кто может проверять наличие цифрового пропуска у гражданина?
Цифровой пропуск необходимо предъявить представителям органов, осуществляющих контроль соблюдения правил самоизоляции. Также проверить пропуск может служба такси при заказе автомобиля.
Как сотрудник проверит сведения цифрового пропуска?
Сотрудник вводит данные цифрового пропуска на служебном устройстве, и система выдает ему информацию о дате и цели пропуска, а также сведения о его владельце. Эти данные он сверяет с данными документа, удостоверяющего личность.
Что будет, если горожанин выйдет из дома без цифрового пропуска?
Если он передвигается пешком и соблюдает ограничения, установленные указом мэра Москвы №12-УМ, цифровой пропуск не понадобится.
Задержание в пути без цифрового пропуска влечет предупреждение или наложение штрафа в размере от 1000 до 30 000 руб. То же деяние, повлекшее причинение вреда здоровью человека или имуществу, либо повторное совершение правонарушения влечет наложение штрафа в размере от 15 000 до 50 000 руб.
Нарушение режима самоизоляции с использованием транспортного средства влечет наложение штрафа в размере 5000 руб. Машина может быть задержана сотрудниками ГИБДД и перемещена на спецстоянку.