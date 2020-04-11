Что нужно знать о пропускном режиме в Москве и Подмосковье

Цифровой пропуск для работников выдается на срок до 30 апреля. Пропуск для разового передвижения для посещения медицинской организации выдается на один календарный день. Получать его можно неограниченное число раз. Пропуск для разового передвижения для иных личных целей выдается на один календарный день. Получить его можно не более двух раз в неделю.