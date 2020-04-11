Собянин утвердил правила выдачи спецпропусков в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что подписал указ о введении специальных цифровых пропусков. Такой документ принят и в Московской области губернатором Андреем Воробьевым. Оформление пропусков начнется с 13 апреля, а уже с 15-го их наличие станет обязательным для поездок по Москве и Подмосковью на личном и общественном транспорте. Ходить пешком пока можно будет без пропусков.