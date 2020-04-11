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Собянин утвердил правила выдачи спецпропусков в Москве

С 15 апреля они станут обязательными для поездок на личном и общественном транспорте
Дарья Коржова Бэла Ляув
Е. Разумный / Ведомости

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что подписал указ о введении специальных цифровых пропусков. Такой документ принят и в Московской области губернатором Андреем Воробьевым. Оформление пропусков начнется с 13 апреля, а уже с 15-го их наличие станет обязательным для поездок по Москве и Подмосковью на личном и общественном транспорте. Ходить пешком пока можно будет без пропусков.

Вот что говорится в новых указах мэра Москвы и губернатора Московской области:

  • С 15 апреля передвигаться по территории Москвы и Московской области на любом виде транспорта, включая такси, личные автомобили и даже велосипеды и самокаты, можно будет только при наличии цифрового пропуска или служебного удостоверения (для некоторых специальностей).

  • Для передвижений пешком в пределах района пропуск пока не нужен. Но из дома можно выходиться только чтобы сходить в магазин или аптеку, выбросить мусор, погулять с собакой.

  • Требования указа не распространяются на лиц, не достигших возраста 14 лет.

  • Цифровой пропуск может быть предъявлен как в бумажном виде, так и в электронном. Он представляет собой буквенно-числовой код.

  • Предусмотрены два вида пропусков: для работников организаций, которые продолжат работать в нерабочий месяц, и для разового передвижения по городу. Разовый можно оформить для посещения медицинской организации или для других личных целей.

  • Многоразовый пропуск будет действовать до 30 апреля, ограничений по числу поездок и маршруту нет. Разовые предназначены для одной поездки и действуют в течение дня. Пропуск для поездок в личных целях можно получить не более двух раз в неделю, к врачу ‒ неограниченное количество раз.

  • Пропуск, оформленный в Москве, будет действовать на территории Московской области. Аналогично пропуск, выданный в Московской области, будет действителен на территории Москвы.

  • Использовать служебные удостоверения вместо пропусков могут военнослужащие, государственные и муниципальные чиновники, судьи, адвокаты, нотариусы, журналисты, частные охранники.

  • Для оформления пропуска в Москве нужно подать электронную заявку на сайте mos.ru (для жителей Подмосковья ‒ uslugi.mosreg.ru), по телефону единой справочной службы правительства Москвы (+7 (495) 777-77-77) или путем отправки сообщения на специальный короткий номер 7377.

  • Пропуск может быть аннулирован при предоставлении недостоверных сведений и нарушении режима самоизоляции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных