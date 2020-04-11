Собянин утвердил правила выдачи спецпропусков в Москве

Собянин утвердил правила выдачи спецпропусков в МосквеС 15 апреля они станут обязательными для поездок на личном и общественном транспорте
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что подписал указ о введении специальных цифровых пропусков. Такой документ принят и в Московской области губернатором Андреем Воробьевым. Оформление пропусков начнется с 13 апреля, а уже с 15-го их наличие станет обязательным для поездок по Москве и Подмосковью на личном и общественном транспорте. Ходить пешком пока можно будет без пропусков.
Вот что говорится в новых указах мэра Москвы и губернатора Московской области:
С 15 апреля передвигаться по территории Москвы и Московской области на любом виде транспорта, включая такси, личные автомобили и даже велосипеды и самокаты, можно будет только при наличии цифрового пропуска или служебного удостоверения (для некоторых специальностей).
Для передвижений пешком в пределах района пропуск пока не нужен. Но из дома можно выходиться только чтобы сходить в магазин или аптеку, выбросить мусор, погулять с собакой.
Требования указа не распространяются на лиц, не достигших возраста 14 лет.
Цифровой пропуск может быть предъявлен как в бумажном виде, так и в электронном. Он представляет собой буквенно-числовой код.
Предусмотрены два вида пропусков: для работников организаций, которые продолжат работать в нерабочий месяц, и для разового передвижения по городу. Разовый можно оформить для посещения медицинской организации или для других личных целей.
Многоразовый пропуск будет действовать до 30 апреля, ограничений по числу поездок и маршруту нет. Разовые предназначены для одной поездки и действуют в течение дня. Пропуск для поездок в личных целях можно получить не более двух раз в неделю, к врачу ‒ неограниченное количество раз.
Пропуск, оформленный в Москве, будет действовать на территории Московской области. Аналогично пропуск, выданный в Московской области, будет действителен на территории Москвы.
Использовать служебные удостоверения вместо пропусков могут военнослужащие, государственные и муниципальные чиновники, судьи, адвокаты, нотариусы, журналисты, частные охранники.
Для оформления пропуска в Москве нужно подать электронную заявку на сайте mos.ru (для жителей Подмосковья ‒ uslugi.mosreg.ru), по телефону единой справочной службы правительства Москвы (+7 (495) 777-77-77) или путем отправки сообщения на специальный короткий номер 7377.
Пропуск может быть аннулирован при предоставлении недостоверных сведений и нарушении режима самоизоляции.