Коронавирус в Мельбурне: пасха онлайн и бесплатные продуктовые наборы

Коронавирус в Мельбурне: пасха онлайн и бесплатные продуктовые наборыВ Австралии действует чрезвычайное положение, правительство субсидирует зарплаты
Я – один из немногих счастливчиков, у кого есть работа в это неопределенное время. Пусть из дома. Пусть с меньшей заработной платой, но все же работа есть. У меня есть семья, собака и чрезвычайная ситуация в штате Виктория, г. Мельбурн, где я живу. В воскресенье в Австралии отмечают Пасху – в этом году люди празднуют ее дома в изоляции, церковные службы ведутся онлайн.
Жизнь в режиме чрезвычайного положения
12 апреля премьер-министр штата Виктория Дэниэл Эндрюс объявил о продлении режима чрезвычайного положения еще на месяц, несмотря на значительное снижение выявленных положительных случаев COVID-19 по всей стране. По данным министерства здравоохранения, в нашем штате за последние сутки выявили только три случая (по всей Австралии – 13), таким образом, на сегодняшний день в штате Виктория 1268 подтвержденных случаев, тогда как по всей Австралии – 6313. Больше всего заболевших – в соседнем штате Новый Южный Уэльс. Согласно официальной статистике, в Австралии от COVID-19 скончались 59 человек.
Сейчас в Австралии середина осени, достаточно прохладно, +14С. Тем не менее в парках и на променадах у моря много горожан, несмотря на чрезвычайное положение, объявленное почти месяц назад. Много велосипедистов, бегунов, семьи с детьми играют в регби и футбол, кто-то занимается йогой, кто-то выгуливает собак. В продуктовых магазинах и аптеках стало меньше покупателей из-за введенных ограничений на количество человек в общественном месте.
Как вирус попал в Австралию
Первый случай заражения COVID-19 в Австралии зарегистрировали 25 января 2020 г. Это был гражданин Китая, вернувшийся из провинции Ухань еще 19 января. Далее каждый день начали подтверждаться положительные тесты на коронавирус. 31 января австралийское правительство заявило о том, что иностранные граждане, возвращающиеся из Китая, должны просидеть две недели в карантине перед тем, как въезжать в Австралию. Чуть позже эти ограничения ввели для всех.
27 февраля премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил о начале реализации плана по защите населения от COVID-19. Число заразившихся росло экспоненциально до 22 марта, когда выявленные случаи выровнялись и стали снижаться уже в начале апреля. Австралийское правительство эвакуирует своих граждан изо всех стран.
Чрезвычайное положение в нашем штате объявили 16 марта – сначала на четыре недели с призывом оставаться дома, а теперь продлили до 11 мая. Австралийцы – народ законопослушный, на следующий день после объявления ЧС значительно снизился трафик на дорогах. Помню большое недовольство граждан в связи с поздним объявлением чрезвычайного положения: люди требовали ввести карантин гораздо раньше.
Еще за пару недель до введения чрезвычайного положения началась паническая скупка товаров в основных супермаркетах штата: Woolworth, Coles, Aldi и Costco. Cметали туалетную бумагу, бумажные полотенца, дезинфицирующие и чистящие средства, рис, макароны, мясные продукты. Лично столкнулась с дефицитом мясной продукции, когда мы решили всем семейством сделать барбекю дома: у местного мясника остались только сосиски, мы забрали последние.
Меньше чем через неделю власти начали вводить ограничения на покупки (например, одна упаковка туалетной бумаги или бумажных полотенец в одни руки), ввели определенные часы (обычно утренние) продаж только для пенсионеров и маломобильных групп населения, часы продаж (обычно к вечеру) только для медицинских работников.
Каждое утро я наблюдаю длинные очереди за кофе навынос: люди спокойно ждут, соблюдая дистанцию в 1,5 метра. В магазин хожу редко, только в маске и перчатках – я не знаю о своем статусе относительно коронавируса, это меры предосторожности: опасаюсь за слабую иммунную систему окружающих. В супермаркетах у кассовых аппаратов стоят защитные пластиковые ограждения, кассы самообслуживания работают через одну, на расстоянии в 1,5 метра. На этой неделе с трудом нашла баночку жидкого мыла. Также вечером трудно найти в магазине муку – думаю, у фитнес-клубов будет много клиентов после карантина.
В штате Виктория с 23 марта все, кто по тем или иным причинам не способен купить еду во время самоизоляции, могут позвонить на специальную горячую линию штата и заказать бесплатный продуктовый набор, рассчитанный на две недели, с доставкой на дом.
Помощь гражданам и бизнесу
Власти пытаются во что бы то ни стало сохранить рабочие места и работоспособность экономики. Премьер-министр, главы штатов, министр здравоохранения и др. ежедневно выступают по центральным телеканалам с разъяснением обстановки, связанной с пандемией, и мерах поддержки граждан. 12 марта премьер-министр Скотт Моррисон объявил о выделении 17,6 млрд австралийских долларов (A$) на поддержку экономики, а именно – освобождение от уплаты налогов для малого бизнеса, единовременное пособие (A$750 в неделю) пенсионерам, ветеранам, маломобильным гражданам, беременным женщинам и безработным. Выплаты начались 31 марта.
А за день до этого федеральные власти Австралии объявили о принятии третьего пакета мер для стимулирования экономики и помощи бизнесу в размере A$130 млрд. Телекомпания ABC назвала его рекордным за всю историю страны.
В соответствии с этим планом, получившим название JobKeeper, правительство будет субсидировать зарплату работников в компаниях и организациях, чья деятельность пострадала из-за коронавирусного кризиса. Предприятия будут получать субсидию до A$1500 в две недели на одного работника. Работодатели будут юридически обязаны передавать полную субсидию заработной платы работникам.
Участвовать в программе могут работодатели с годовым оборотом менее A$1 млрд, если их доходы с 1 марта упали не менее чем на 30%. У работодателей с годовым оборотом свыше A$1 млрд доходы должны уменьшиться на 50%. На субсидию смогут претендовать работники, чьи доходы не превышают A$80 000 в год. Более 8000 компаний зарегистрировались на сайте в течение часа после того, как премьер-министр объявил об этой схеме, сообщила ABC.
Субсидирование заработной платы будет распространяться на занятых неполный рабочий день, работников некоммерческого сектора, а также новозеландцев, которые работают в Австралии. Выплаты также будут осуществляться тем, кто потерял работу до того, как был принят план JobKeeper. Индивидуальные предприниматели, самозанятые, товарищества и трасты также имеют право на участие. Выплаты должны стартовать в начале мая.
Казначей правительства Джош Фриденберг сказал, что схема JobKeeper принесет пользу наиболее пострадавшим секторам. «Этот платеж в размере A$1500 является фиксированным и эквивалентен примерно 70% средней заработной платы и составляет около 100% от средней заработной платы в тех секторах, которые наиболее сильно пострадали от коронавируса, таких как розничная торговля, гостиничный бизнес и туризм», – цитирует его АВС.
Премьер-министр Скотт Моррисон заявил, что, по его ожиданиям, в течение следующих шести месяцев субсидии получат 6 млн австралийцев.
«Наша система субсидирования заработной платы более щедрая, чем новозеландская, и более широкая, чем британская, поскольку она применяется ко всем сотрудникам, а не только к тем, кто был уволен», – сказал Фриденберг.
Поэтапные ограничения
На данный момент в Австралии реализованы три этапа социальных ограничений для населения, на днях ожидаем четвертый. Первый ввели 23 марта: закрыли общественные места, такие как кинотеатры, рестораны, пабы, отели, фитнес-клубы, религиозные объекты. Рестораны и кафе работают в режиме «навынос». Эти меры были объявлены на срок не менее шести месяцев или до следующего объявления. В общественном транспорте наблюдаю всего 2‒3 человека. С закрытием школ тянули до официальных школьных каникул, которые перенесли с 27 марта на 24 марта. Многие мои знакомые, кто мог себе позволить, не водили детей в школы еще за неделю до каникул. Университет Монаша, который я закончила в прошлом году, объявил начало семестра на неделю позже (ожидали возвращения студентов из Китая), но в итоге все университеты перешли на онлайн-обучение.
Следующие этапы по социальному ограничению в каждом штате были свои. Второй этап в штате Виктория был введен 26 марта, после того как число выявленных случаев с COVID-19 в нашем штате выросло с 55 до 466.
С 12 апреля ограничения ввели в системе здравоохранения – касательно хирургических операций, которые можно отложить, ограничили свадебные церемонии до пяти человек, похороны ‒ до 10, закрыли парки развлечений, бассейны, оздоровительные клубы, торговые центры, аукционы на недвижимость, бьюти-салоны, кемпинги и караван-парки, закрылся non-essential бизнес. Нельзя собираться более двух человек (исключения ‒ семьи), поездки ограничили только по жизненно важным причинам (работа, доктор), закрыты границы между штатами, гости в доме запрещены (в некоторых штатах только один человек может прийти в гости).
Полиция штата Виктория объявила о введении официальных предупреждений, штрафов за нарушения и даже возможности арестов. Полиция патрулирует территории, где постоянно выявляют нарушителей социального дистанцирования. Обычно это молодые люди, которые играют в регби, футбол, или те, кто просто собираются у кого-то дома.
Австралийцы – невероятно социальный народ, чувствуется, как им не хватает общения, особенно в парках. На мой взгляд, люди сейчас еще больше сплотились из-за общей проблемы. Соседи приветливы и не прочь поболтать, соблюдая социальную дистанцию. Незнакомцы продолжают здороваться на улице, хотя есть и те, кто переходит на другую сторону тротуара.