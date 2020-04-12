Коронавирус в Мельбурне: пасха онлайн и бесплатные продуктовые наборы

На данный момент в Австралии реализованы три этапа социальных ограничений для населения, на днях ожидаем четвертый. Первый ввели 23 марта: закрыли общественные места, такие как кинотеатры, рестораны, пабы, отели, фитнес-клубы, религиозные объекты. Рестораны и кафе работают в режиме «навынос». Эти меры были объявлены на срок не менее шести месяцев или до следующего объявления. В общественном транспорте наблюдаю всего 2‒3 человека. С закрытием школ тянули до официальных школьных каникул, которые перенесли с 27 марта на 24 марта. Многие мои знакомые, кто мог себе позволить, не водили детей в школы еще за неделю до каникул. Университет Монаша, который я закончила в прошлом году, объявил начало семестра на неделю позже (ожидали возвращения студентов из Китая), но в итоге все университеты перешли на онлайн-обучение.