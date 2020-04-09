«Я был 117-м пациентом пульмонолога за день». Рассказ москвича о том, как у него искали COVID-19

Один из моих друзей, с которыми мы вместе летали в Стамбул, заболел точно такой же пневмонией, как и я, и попал в «Коммунарку» – результат его первого анализа был положительным. Друг сообщил обо всех контактах, что были у него после Стамбула, даже номер такси, на котором он возвращался из аэропорта. Казалось бы, все штабы и все службы должны бить тревогу, звонить всем пассажирам турецкого рейса. Но нет, позвонили только третьему другу из нашей компании: приехали, взяли у него мазок – и все. Ни мне, ни четвертому из нашей компании никто не звонил, не писал, а номер рейса «в списках не значится».