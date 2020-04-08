Самая дешевая поездка за 10 лет
Последние 10 лет – после того, как я оставил работу в банке – я путешествую около 300 дней в году. В конце февраля я срочно вылетел в Аргентину, потому что мне удалось выкупить круиз в Антарктиду за 30% первоначальной стоимости (в Китае уже был объявлен карантин, и турператору пришлось распродавать забронированные под китайцев места).
Аргентина – Антарктида
Когда я вылетал из Москвы, новости не предвещали ничего катастрофического, но на корабле поток новостной истерии нарастал с каждым днём. Хотя восторгаться увиденным в путешествии к Антарктиде это не очень мешало.
К окончанию нашего круиза Аргентина уже готовилась к введению жёсткого карантина, но нам разрешили сойти на берег, потому что формально наше судно не покидало аргентинские воды. (А вот большие круизные лайнеры, курсировавшие между разными странами, страна уже не принимала). Мне выдали справку, что на нашем корабле не зафиксировано ни единой простуды, и что я чист от вируса.
В тот же день у меня был запланирован вылет в Парагвай, – единственную страну в обеих Америках, где я до сих пор не был. Но на стыковке выяснилось, что по прилёту в Асунсьон я буду должен отправиться на двухнедельный карантин. Куда и как – никому не было известно. Это совершенно не входило в мои планы, и после долгих консультаций я понял, что лишь горячо любимая мной Бразилия ещё не поддалась истерии. Так как я провел в Аргентине больше двух недель, мне разрешили вылететь в бывшую столицу Бразилии – Сальвадор-де-Байа.
Сальвадор-де-Байа – Сан-Паулу
Там всё было, как и прежде. Но на пятый день запреты добрались и в Сальвадор: закрыли пляжи, рестораны и общественные места, но жителей в домах не заперли. К счастью, в тот же день у меня был вылет в Рио-де-Жанейро. Аналогичную картину я увидел и в Рио: на знаменитых пляжах теперь нельзя купаться и даже загорать! По городу же передвижение ограничено не было. Работало где-то 5% ресторанов, и в некоторых можно было даже присесть, а не брать на вынос.
Тем временем Lufthansa отменила мой вылет из Рио домой на 24 марта, и мне пришлось покупать новый билет за $1000 другими авиакомпаниями с вылетом из Сан-Паулу: я решил, что такой Рио мне видеть грустно. Но через три дня, освоившись и даже проникнувшись подобной атмосферой, я передумал вылетать под «домашний арест». В Сан-Паулу я перенес свой рейс Air Europa на 14 июня, и очень дёшево взял в аренду машину.
Счастливый, я поехал из Сан-Паулу в сторону побережья. Но выяснилось, что я рано радовался. Сначала меня не пустили на курорт Гуаружа, закрытый на карантин. По дороге я проезжал и незакрытые городки, но с трудом смог найти заведение, где подавали горячий обед, а не кофейню, которые почти все работали. На всякий случай, купил себе огромную связку бананов. Когда вечером я попытался заселиться в одном из прибрежных городков, то к своему ужасу выяснил, что всем гостиницам настрого приказано не селить туристов. Я обратился в полицию, мне попытались помочь, но в итоге сказали: «придётся вам ночевать в машине».
В состоянии, близком к шоковому, я купил новый билет Turkish Airlines через Стамбул на 27 марта, а также зарегистрировался по интернету в генконсульстве РФ в Сан-Паулу.
В машине мне ночевать все-таки не пришлось: два ночлега до предполагаемого вылета мне помогли организовать душевные бразильцы и темпераментные одинокие дамы, которым было очень интересно познакомиться со светловолосым и голубоглазым иностранцем. По счастью, мы там в дефиците! С утра меня даже кормили обильными завтраками в кругу семьи. Как раз за завтраком, за сутки до вылета в Стамбул, я испытал новый шок: пришло сообщение о закрытии неба моей родины для регулярных рейсов.
Я смог довольно быстро дозвониться в генконсульство РФ в Стамбуле и записаться на эвакуацию из Турции, и неожиданно легко сделал онлайн-регистрацию на рейс Turkish Airlines по маршруту Сан-Паулу – Стамбул-Внуково. Но памятуя, как Lufthansa аннулировала мои рейсы, даже не уведомив меня, оставался настороже. Пришлось отправиться в аэропорт, чтобы лично узнать подробности и возможные варианты. Связался я и с генконсульством РФ в Сан-Паулу, но их ответы были довольно уклончивы и неопределённы.
В аэропорт я ехал медленно, останавливаясь на пустынных пляжах, где не было надзора и принимал последние, как мне казалось тогда, солнечные ванны и купался в бирюзовых волнах. Как вдруг мой телефон высветил сообщение от генконсульства в Рио, что 29 марта ожидается бесплатный эвакуационный рейс из Рио в Москву. И я был уже в списках!
Имея такие козыри на руках, я прибыл в офис Turkish Airlines за четыре часа до вылета, и узнал, что наш рейс из Стамбула в Москву 28 марта аннулирован, а вместо него предлагается рейс 30 марта. Я поговорил с соотечественниками, «улетавшими» тем же рейсом, и мы пришли к выводу, что по прилёту нас просто продержат эти три дня в аэропорту в ожидании эвакуационного рейса домой. А то и посадят в карантин на 14 дней. Сотрудницы Turkish Airlines предложили нам аннуляцию билета, чтобы потом мы запросили возврат денег за него. Решив сосредоточиться на рейсе из Рио, мы приняли это предложение и разъехались по отелям.
Вернувшись в Сан-Паулу, я сходу заселился в первый же попавшийся мне по пути отель. Это обнадёживало. Перед сном я запросил по airbnb двух владельцев квартир на Копакабане, примут ли они меня на две ночи? И сделал бронирование, получив первое же радостное согласие!
Сан-Паулу – Рио-де-Жанейро
На 500-километровый путь из Сан-Пауло в Рио у меня ушел целый день: на ближайшие дни жизнь снова была прекрасна, я останавливался и купался. На следующий день пришло известие, что эвакуационный рейс переносится на 2 апреля. Этому я даже обрадовался, потому что начал задумываться о целесообразности эвакуации. А всё потому, что я получил заверение хозяйки квартиры, что могу продлить своё пребывание на сколь угодно долгий срок и по цене… $500/месяц! И это за первую линию и прямой вид на Копакабану! Долгосрочная аренда машины стоила $8/день! Такого мизерного бюджета я, как ни силился, не смог припомнить. А я посетил более 180 стран и территорий (UN+), совершил четыре авиакругосветки, и мне было где покопаться в памяти!
Я даже нашёл свободный от надзора пляж в 40 км от города. По иронии судьбы, на пляже был ларек Quiosque do Russo. Конечно же, закрытый, и поэтому спросить про историю его появления было не у кого.
Все оставшиеся дни внутри меня шла ужасная внутренняя борьба: улетать или нет? У меня было прекрасное жильё, средства к довольно продолжительному пребыванию там, и я не был одинок. Рио даже в такой ситуации оставался самим собой! Всё говорило, за то, чтобы остаться…
Рио-де-Жанейро – Москва
В ночь перед вылетом я не находил себе места: 1 апреля, а не до шуток. После полуночи я всё-таки заставил себя выехать в аэропорт. Вежливые и бодрые консульские работники терпеливо оформляли всех на рейс, внимательно всех выслушивали, и честно предупреждали: если вы не живете в Москве или области, то вас отвезут в «спецобсерватор» в Подмосковье. Но по прилёту в Шереметьево для многих это почему-то стало «шокирующей новостью».
Мне и моим попутчикам, вылетевшим из Рио, пришлось провести в самолёте целых 22 часа. Потому что самолет авиакомпании Azur Air совершил промежуточную посадку в Лиме, где дозаправился и взял на борт соотечественников, оказавшихся в Перу: им в ожидании эвакуации пришлось провести несколько часов в душных автобусах на полосе военного аэродрома. Благо что Boeing-777 был неполный и лететь было сравнительно комфортно. Хотя за почти сутки полета горячее питание нам предложили лишь один раз.
Высадка из самолета в «Шереметьево» растянулась почти на три часа: нам объявили, что первыми выходят жители Москвы и области, и все в едином порыве ломанулись на выход, создав толпу и неразбериху. На выходе каждый из нас заполнил по три анкеты и дал подписку оставаться на карантине. У каждого измерили температуру, но не взяли никаких мазков или анализов. От предложения бесплатного трансфера прямо до места жительства я отказался.
Сейчас, находясь на строгом домашнем карантине в Москве, я корю себя: зачем нужно было возвращаться на Родину, пребывающую в таком состоянии? Мои основные сомнения были в сроках продолжения этого всемирного безумия, а я, хоть и отсутствую дома бОльшую часть года, но эмиграцию, пусть и вынужденную, не был готов принять. И вдруг бы заблокировали банковские карты? С другой стороны, «дома и стены помогают».
Теперь они, оказывается, могут быть и твоими тюремщиками.