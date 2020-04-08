Самая дешевая поездка за 10 лет

На 500-километровый путь из Сан-Пауло в Рио у меня ушел целый день: на ближайшие дни жизнь снова была прекрасна, я останавливался и купался. На следующий день пришло известие, что эвакуационный рейс переносится на 2 апреля. Этому я даже обрадовался, потому что начал задумываться о целесообразности эвакуации. А всё потому, что я получил заверение хозяйки квартиры, что могу продлить своё пребывание на сколь угодно долгий срок и по цене… $500/месяц! И это за первую линию и прямой вид на Копакабану! Долгосрочная аренда машины стоила $8/день! Такого мизерного бюджета я, как ни силился, не смог припомнить. А я посетил более 180 стран и территорий (UN+), совершил четыре авиакругосветки, и мне было где покопаться в памяти!