С масками во Франции произошла очень плохая история. Как выяснилось уже в разгар нынешней эпидемии, в 2009 г. во время свиного гриппа A/H1N1 (который Францию особо не затронул) был создан стратегический запас – 1,6 млрд масок (хирургических и респираторов стандарта FFP2). Но у медицинских масок есть срок годности, т. е. запас необходимо было регулярно обновлять, что после затухания свиного гриппа показалось правительству слишком дорогостоящим. В 2011 г. правительство перестало поддерживать запасы, решив, что глобальное производство, в первую очередь в Китае, достаточно для любой нагрузки в случае пандемии. Но сейчас Китай, ставший эпицентром пандемии COVID-19, вынужден был потратить все сохранившие работоспособность производственные мощности на себя. В самой же Франции существует только четыре предприятия, способных изготавливать хирургические маски. С начала марта они перешли на круглосуточный режим работы, но смогли производить лишь 6 млн масок в неделю, что в 4 раза меньше необходимых системе здравоохранения. К концу марта проблему кое-как сумели решить экстренными закупками масок и оборудования для их производства. Но первые недели медики испытывали серьезный дефицит, многие заразились. Несколько сотен врачей подали коллективный иск в суд на премьер-министра и бывшую министра здравоохранения Аньес Бюзен из-за нехватки медицинских масок. Высших чиновников обвиняют в том, что они с января 2020 г. не предприняли необходимых мер для защиты страны от эпидемии, хотя, по мнению авторов иска, не могли не знать об опасности и успокаивали всех ложными заявлениями.