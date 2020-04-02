Карантин в Париже: свежий воздух и изобилие продуктов
Настоящий карантин во Франции объявили только с 17 марта: было запрещено выходить из дома, кроме крайней необходимости (покупка продуктов и лекарств, визит к медикам, выгул животных, прогулка или пробежка). Сначала карантин ввели только на 15 дней, но теперь продлили до 15 апреля.
А еще два месяца назад французские власти не считали, что коронавирус может представлять угрозу стране. В конце января в парижскую больницу попала пара пенсионного возраста из Китая и один француз (китайского происхождения) привез вирус из Уханя в Бордо. Министр здравоохранения Аньес Бюзен тогда заявляла, что ведомство риск появления вируса во Франции считает «слабым» и специальный контроль на границах решено не вводить, в том числе для прилетающих из Китая. Как раз в это время в Поднебесной и закрывали на карантин целые города.
В середине февраля начались школьные каникулы, и вся Франция дружно отправилась в Альпы кататься на лыжах. Мало кого смутило, что накануне там в коммуне Контамин-Монжуа несколько человек заразились новым коронавирусом от британца, вернувшегося из Сингапура. Чего бояться – Альпы-то большие! Тем более что всех контактировавших с зараженными изолировали, а больных уложили в инфекционные боксы, отрапортовал минздрав.
Когда во второй половине февраля все спустились с гор, в стране уже был другой министр здравоохранения – Оливье Веран. И вскоре правительство заявило, что эпидемия неизбежна и к ней надо готовиться, затем то же самое повторил президент Эмманюэль Макрон. В один из тех дней я зашел в ближайшую аптеку и спросил маску. Фармацевт сделала извинительную гримасу и сказала, что они кончились и, мол, ждут на следующей неделе. В соседнем хозяйственном прямо на кассе продавались строительные респираторы по 7 евро. Мне это показалось дороговато, и я не купил. Про антисептики для рук тогда не подумал. А зря. Зато купил телевизор, хотя до этого мы отлично обходились без него почти год.
12 марта телевизор оказался очень кстати. Президент Франции выступил перед согражданами, назвав ситуацию «самым серьезным санитарным кризисом века». Президент объявил карантин на неопределенный срок во всех учебных заведениях страны, призвал людей старше 70 и больных хроническими заболеваниями не выходить из дома, а остальных ограничить передвижения. Предприятиям рекомендовали перевести сотрудников, кого возможно, на дистанционную работу. Остальных государство запретило увольнять, а тем, кто будет переведен на режим «частичной безработицы» из-за остановки предприятий, гарантировалась выплата пособий (около 80% от обычной зарплаты, на временное пособие к концу марта отправили 3,6 млн французов). Также предприятия получили месячную отсрочку на уплату налогов и коммунальных платежей. К этому времени в стране было 2876 случаев заражения, 61 человек скончался от последствий коронавируса, 129 находились в реанимации.
В пятницу, 13 марта, на выходе из школы «с вещами» дети ликовали, предвкушая внеплановые каникулы. Чего не скажешь о родителях, многим из которых еще предстояло организовать рабочее место дома и параллельно занимать детей, которых во французских семьях редко меньше двух. Это сразу выплеснулось в соцсети волной мемов: как спрятаться в квартире от детских глаз и как одновременно успевать работать и купировать шалости молодого поколения.
На самом деле все ждали от президента объявления полного карантина – по типу только что введенного в Италии. Но 15 марта по всей стране выбирали мэров муниципальных образований, что считается важнейшим волеизъявлением. На избирательные участки призвали приходить со своими ручками и соблюдать «социальную дистанцию» не менее метра. Целоваться, т. е. дважды соприкасаться щеками и чмокать губами при встрече и прощании (как принято между любыми хорошими знакомыми вне зависимости от пола и возраста), или жать руки (при более дальних отношениях) все перестали к тому времени уже несколько недель – по настоянию многочисленных выступавших в СМИ врачей и санитарных чиновников.
Полный карантин в стране был введен только с 17 марта: Макрон объявил, что любые встречи и собрания отменяются, реформы (в том числе пенсионная, из-за которой страна два месяца бастовала) приостанавливаются, к борьбе с эпидемий привлекается армия, а границы закрываются. Остановленным предприятиям президент обещал поддержку на 45 млрд евро, приостановку оплаты налогов, аренды помещений, счетов за электричество, газ и воду. Выплата процентов по кредитам предприятий была заморожена, плюс государство создавало фонд для гарантий по кредитам предпринимателей на 300 млрд евро. «Мы на войне», – несколько раз повторял Макрон.
Опустошать магазинные полки французы отправились наутро уже после первого обращения президента. Тогда я впервые за 10 лет увидел почти чистый стеллаж для туалетной бумаги и бумажных полотенец в местном супермаркете среднего класса Monoprix. 16 марта перед объявлением изоляции-карантина в магазинах мели уже по-настоящему, заваливая тележки любым нескоропортящимся товаром. Моющие средства и консервы вычистили почти полностью, туалетная бумага досталась счастливчикам, успевшим к открытию магазинов. Красочные репортажи об этом дали все телеканалы, где ошарашенно выглядящие представители торговых сетей терпеливо убеждали, что продуктов и гигиенических принадлежностей хватит на всех.
17 марта на сайте министерства внутренних дел появился формуляр для выхода из дома, заполнив и распечатав который (или переписав от руки) можно было отправиться в магазин или на прогулку. Впервые я воспользовался формуляром только 21 марта (проветриться под солнце на травку всю неделю мы выходили из квартиры во внутренний дворик нашего одноподъездного дома). Вход в супермаркет был организован с одной стороны, с улицы, к нему стояла длинная с виду очередь, но ждать пришлось минут пять – люди стояли широко, соблюдая с большим запасом социальную дистанцию. Внутри ждало обещанное изобилие, включая богатый выбор товаров личной гигиены. Прилавки ближайшей булочной ломились от пирожных и круассанов, на входе в лавку мясника стояли трое, внутрь пускали двоих покупателей (пол размечен красным скотчем на квадраты). В популярном магазине замороженных товаров Picard были заметно прорежены холодильники с готовыми блюдами, остальное было в достатке. Винные магазины с тех пор закрыты, но работают винные отделы в супермаркетах. Плату за парковку на улицах отменили везде, даже в центре города. В аптеке на мой вопрос про маски и антисептический гель фармацевт рассмеялась истерически (благо сама она была уже в маске, а то я бы заволновался).
С масками во Франции произошла очень плохая история. Как выяснилось уже в разгар нынешней эпидемии, в 2009 г. во время свиного гриппа A/H1N1 (который Францию особо не затронул) был создан стратегический запас – 1,6 млрд масок (хирургических и респираторов стандарта FFP2). Но у медицинских масок есть срок годности, т. е. запас необходимо было регулярно обновлять, что после затухания свиного гриппа показалось правительству слишком дорогостоящим. В 2011 г. правительство перестало поддерживать запасы, решив, что глобальное производство, в первую очередь в Китае, достаточно для любой нагрузки в случае пандемии. Но сейчас Китай, ставший эпицентром пандемии COVID-19, вынужден был потратить все сохранившие работоспособность производственные мощности на себя. В самой же Франции существует только четыре предприятия, способных изготавливать хирургические маски. С начала марта они перешли на круглосуточный режим работы, но смогли производить лишь 6 млн масок в неделю, что в 4 раза меньше необходимых системе здравоохранения. К концу марта проблему кое-как сумели решить экстренными закупками масок и оборудования для их производства. Но первые недели медики испытывали серьезный дефицит, многие заразились. Несколько сотен врачей подали коллективный иск в суд на премьер-министра и бывшую министра здравоохранения Аньес Бюзен из-за нехватки медицинских масок. Высших чиновников обвиняют в том, что они с января 2020 г. не предприняли необходимых мер для защиты страны от эпидемии, хотя, по мнению авторов иска, не могли не знать об опасности и успокаивали всех ложными заявлениями.
23 марта был выпущен специальный закон о чрезвычайном санитарном положении, которым введены новые санкции за нарушение режима изоляции: выход на улицу без уважительной причины (указанной в формуляре) – штраф в 135 евро, за повторное нарушение в течение двух недель – минимум 200 (до 1500 евро), за четырехкратное за месяц – 3750 евро штрафа и 6 месяцев тюрьмы. Одновременно ужесточили правила карантина – закрыли уличные рынки (кроме маленьких городов) и ограничили прогулки и пробежки одним часом в день и 1 км от дома (адрес указывается в формуляре). С 16 марта по 1 апреля французские полицейские провели 5,8 млн проверок и выписали 359 000 штрафов за нарушение карантина, сказал министр внутренних дел Кристоф Кастанер.
Знакомая из южного пригорода, который жестко контролируется полицией, рассказала про соседку, сумевшую подзаработать на карантине. Она сдавала в аренду свою собачонку по 20 евро в час желающим выйти из многоквартирного дома несколько раз в день. Правда, собачка, не привыкшая к таким нагрузкам, быстро уставала и после обеда просто отказывалась выходить из квартиры.
Есть в карантине и однозначно положительные стороны. Конечно, масса отложенных домашних дел была вдруг доделана за проведенные дома выходные. Но главное – воздух. Сначала мы почувствовали сами, а затем стали сообщать службы мониторинга: воздух огромного города очистился от оксидов азота и других примесей, которые извергали автомобили. Дышать легче и на улице, и в квартире, и даже выходить «на свежий воздух» особой необходимости не чувствуется – достаточно регулярно проветривать помещения. А от непродолжительной прогулки по улице на лице даже появляется румянец, как после поездки на дачу или прогулки в лесу.
Дети, как оказалось, рано радовались, потому что система образования очень быстро разобралась с дистанционным обучением. Спустя пару дней пробуксовки у школьников появились видеоуроки, онлайн-учебники и даже контрольные. Интернет первое время работал с некоторыми перебоями, но на второй неделе провайдеры все отладили, и теперь бывают только легкие «тормоза» во время видеоуроков и совещаний на удаленке родителей.
Наверное, больше всего страдают французы от отсутствия возможности традиционного завтрака по дороге на работу. Повседневная потребность французов в общении – утром в баре за кофе, вечером – за бокалом вина – теперь переместилась в социальные сети. А ровно в восемь вечера люди открывают окна и выходят на балконы и аплодируют, кричат и шумят, подбадривая врачей, которые занимаются больными в авральном режиме. 31 марта во Франции с COVID-19 находилось в больницах 22 672 человек, в реанимации – 5496 человек, из них 11–12% – в Париже – столица и окружающие департаменты сейчас самый пострадавший регион от коронавируса.