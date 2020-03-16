Франция отменяет платежи за жилье на время борьбы с коронавирусом

Одновременно с ограничениями для пешеходов Франция запретит выезд из страны в другие страны шенгенской зоны. Решение было принято в сотрудничестве с другими членами Евросоюза, отметил Макрон. На время борьбы с коронавирусом в стране приостанавливается работа над пенсионной и другими реформами и откладывается второй тур муниципальных выборов. Президент отметил, что такси и отели «будут мобилизированы» на борьбу с коронавирусом. Государство предоставит на борьбу с инфекцией кредитные гарантии на 300 млрд евро. Источник Reuters в министерстве финансов Франции утверждает, что план предоставления гарантий будет представлен в ближайшие недели, но при этом будет иметь обратную силу.