Франция отменяет платежи за жилье на время борьбы с коронавирусом
Франция временно отменяет плату за коммунальные услуги и аренду жилья, сообщает Reuters со ссылкой на телевизионное обращение президента Эмманюэля Макрона. Это одна из мер, которые президент вводит для борьбы с коронавирусом. Франция также вводит 15-дневный запрет на свободное передвижение внутри страны: с 17 марта, 12.00 по местному времени, жители смогут выходить на улицу только по жизненно надобным делам.
Одновременно с ограничениями для пешеходов Франция запретит выезд из страны в другие страны шенгенской зоны. Решение было принято в сотрудничестве с другими членами Евросоюза, отметил Макрон. На время борьбы с коронавирусом в стране приостанавливается работа над пенсионной и другими реформами и откладывается второй тур муниципальных выборов. Президент отметил, что такси и отели «будут мобилизированы» на борьбу с коронавирусом. Государство предоставит на борьбу с инфекцией кредитные гарантии на 300 млрд евро. Источник Reuters в министерстве финансов Франции утверждает, что план предоставления гарантий будет представлен в ближайшие недели, но при этом будет иметь обратную силу.
За сутки число заболевших от коронавируса во Франции выросло на 1210 до 6633 случаев. От заболевания COVID-19 скончалось 148 человек. Число заболевших COVID-19 во всем мире составляет 153 517 человек, летальных исходов » 5735, указано в ежедневном бюллетене ВОЗ от 15 марта. В России число заболевших коронавирусом достигло 93 человек.