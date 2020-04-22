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Владелец Natura Siberica оценил последствия от коронавируса для отрасли

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Сегмент стрит-ритейла, в том числе косметический бренд Natura Siberica, а также рестораны не восстановятся до следующего лета из-за пандемии коронавируса, прогнозирует основатель Natura Siberica, Organic Shop и бренда экологической бытовой химии Organic People Андрей Трубников. По его оценке, магазины с косметикой уменьшатся по площади и будут нести больше нагрузку не как коммерческие предприятия, а как «окна для новинок».

Основные продажи, по оценке Трубникова, перейдут в интернет. Продажи вырастут в 15–20 раз. Наибольшей популярностью будут пользоваться косметика и уход в диапазоне 100–250 руб., позволяющие сформировать доставку по доступной цене. В диапазоне до 100 руб. они будут продаваться только в наборах по три штуки минимум. При этом продажи косметики стоимостью свыше 1000 руб. «мертвы на год-полтора». Предприниматель убежден, что в будущем для отрасли возрастет роль блогеров, телерекламы и «магазинов на диване». 

Продажи в сфере высокой моды упадут на 70%. Спрос в крупных супермаркетах сократится на 40–60%. Выиграют от пандемии магазины у дома. Рост их спроса, по прогнозам Трубникова, составит 100%. По его мнению, возрастет роль федеральных продуктовых сетей, в то время как региональные ритейлеры «обречены». «Спрос зависит от покупательной способности и от психологии потребителя. Испуг от вируса сохранится, вероятнее всего, на долгие годы», – отметил бизнесмен.

Он добавил, что бум санитайзеров по дорогим ценам скоро закончится. Сверхприбыли от их производства уйдут, но тренд безопасной косметики с антибактериальным эффектом будет расти, убежден Трубников.

Ранее Трубников сообщил, что при текущих условиях до 30% торговых точек сети Natura Siberica могут быть закрыты, а при худшем сценарии кризиса число магазинов сократится до пяти. Сейчас в России работают 45 магазинов сети Natura Siberica.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных