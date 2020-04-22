Владелец Natura Siberica оценил последствия от коронавируса для отрасли
Сегмент стрит-ритейла, в том числе косметический бренд Natura Siberica, а также рестораны не восстановятся до следующего лета из-за пандемии коронавируса, прогнозирует основатель Natura Siberica, Organic Shop и бренда экологической бытовой химии Organic People Андрей Трубников. По его оценке, магазины с косметикой уменьшатся по площади и будут нести больше нагрузку не как коммерческие предприятия, а как «окна для новинок».
Основные продажи, по оценке Трубникова, перейдут в интернет. Продажи вырастут в 15–20 раз. Наибольшей популярностью будут пользоваться косметика и уход в диапазоне 100–250 руб., позволяющие сформировать доставку по доступной цене. В диапазоне до 100 руб. они будут продаваться только в наборах по три штуки минимум. При этом продажи косметики стоимостью свыше 1000 руб. «мертвы на год-полтора». Предприниматель убежден, что в будущем для отрасли возрастет роль блогеров, телерекламы и «магазинов на диване».
Продажи в сфере высокой моды упадут на 70%. Спрос в крупных супермаркетах сократится на 40–60%. Выиграют от пандемии магазины у дома. Рост их спроса, по прогнозам Трубникова, составит 100%. По его мнению, возрастет роль федеральных продуктовых сетей, в то время как региональные ритейлеры «обречены». «Спрос зависит от покупательной способности и от психологии потребителя. Испуг от вируса сохранится, вероятнее всего, на долгие годы», – отметил бизнесмен.
Он добавил, что бум санитайзеров по дорогим ценам скоро закончится. Сверхприбыли от их производства уйдут, но тренд безопасной косметики с антибактериальным эффектом будет расти, убежден Трубников.
Ранее Трубников сообщил, что при текущих условиях до 30% торговых точек сети Natura Siberica могут быть закрыты, а при худшем сценарии кризиса число магазинов сократится до пяти. Сейчас в России работают 45 магазинов сети Natura Siberica.