Владелец Natura Siberica оценил последствия от коронавируса для отрасли

Основные продажи, по оценке Трубникова, перейдут в интернет. Продажи вырастут в 15–20 раз. Наибольшей популярностью будут пользоваться косметика и уход в диапазоне 100–250 руб., позволяющие сформировать доставку по доступной цене. В диапазоне до 100 руб. они будут продаваться только в наборах по три штуки минимум. При этом продажи косметики стоимостью свыше 1000 руб. «мертвы на год-полтора». Предприниматель убежден, что в будущем для отрасли возрастет роль блогеров, телерекламы и «магазинов на диване».