Основатель Natura Siberica допустил закрытие большинства магазинов сети

Число магазинов косметики Natura Siberica может сократиться до пяти при худшем сценарии кризиса, вызванного распространением коронавируса, передает РБК слова основателя компании «Первое решение» Андрея Трубникова. При текущих условиях компания может закрыть до 30% торговых точек сети — в основном те, которые не приносили прибыли и служили витриной бренда. При этом Трубников отметил, что не будет закрывать имиджевый магазин на Тверской улице, «какие бы убытки у нас ни были», а также оставит магазин в Санкт-Петербурге.