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Основатель Natura Siberica допустил закрытие большинства магазинов сети

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Число магазинов косметики Natura Siberica может сократиться до пяти при худшем сценарии кризиса, вызванного распространением коронавируса, передает РБК слова основателя компании «Первое решение» Андрея Трубникова. При текущих условиях компания может закрыть до 30% торговых точек сети — в основном те, которые не приносили прибыли и служили витриной бренда. При этом Трубников отметил, что не будет закрывать имиджевый магазин на Тверской улице, «какие бы убытки у нас ни были», а также оставит магазин в Санкт-Петербурге.

В России работают 45 магазинов сети Natura Siberica, все из них закрыты из-за режима самоизоляции и нерабочих дней. Сейчас сеть планирует увеличить онлайн-продажи косметики — до введения режима самоизоляции онлайн-продажи Natura Siberica приносили 5-7% от выручки, против около 40% для розничных точек. Для этого компания, в частности, разрабатывает продукцию для домашних спа-процедур и готовится увеличить выпуск санитайзеров.

На прошлой неделе «Интерфакс» сообщал о письме сети магазинов косметики «Рив гош» своим поставщикам, компания уведомляла их о невозможности платить им до возобновления работы магазинов. Коммерческий директор сети Юлия Палкина в письме отмечала, что перспективы работы «Рив гош» после 30 апреля неясные.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных