Основатель Natura Siberica допустил закрытие большинства магазинов сети
Число магазинов косметики Natura Siberica может сократиться до пяти при худшем сценарии кризиса, вызванного распространением коронавируса, передает РБК слова основателя компании «Первое решение» Андрея Трубникова. При текущих условиях компания может закрыть до 30% торговых точек сети — в основном те, которые не приносили прибыли и служили витриной бренда. При этом Трубников отметил, что не будет закрывать имиджевый магазин на Тверской улице, «какие бы убытки у нас ни были», а также оставит магазин в Санкт-Петербурге.
В России работают 45 магазинов сети Natura Siberica, все из них закрыты из-за режима самоизоляции и нерабочих дней. Сейчас сеть планирует увеличить онлайн-продажи косметики — до введения режима самоизоляции онлайн-продажи Natura Siberica приносили 5-7% от выручки, против около 40% для розничных точек. Для этого компания, в частности, разрабатывает продукцию для домашних спа-процедур и готовится увеличить выпуск санитайзеров.
На прошлой неделе «Интерфакс» сообщал о письме сети магазинов косметики «Рив гош» своим поставщикам, компания уведомляла их о невозможности платить им до возобновления работы магазинов. Коммерческий директор сети Юлия Палкина в письме отмечала, что перспективы работы «Рив гош» после 30 апреля неясные.