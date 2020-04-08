«Интерфакс»: «Рив гош» отказался платить поставщикам до открытия магазинов
Сеть магазинов косметики «Рив гош» направила поставщикам письмо о невозможности платить им «до окончания периода приостановления операционной деятельности», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на копию письма коммерческого директора сети Юлии Палкиной контрагентам. Компания направила свои силы на снижение затрат и предотвращение дефолта, говорится в документе.
«Рив гош» лишился основного источника финансирования с начала нерабочих дней, введенных указом президента Владимира Путина из-за распространения коронавируса. При этом компания должна выплачивать всем работникам заработную плату, напоминает в письме Палкина. Перспективы работы «Рив гош» после 30 апреля она называет неясными, при этом компания намерена использовать «все возможные способы для сохранения платежеспособности».
Точки «Рив гош» закрыты с 28 марта, указано на сайте сети, при этом клиентам предлагается сделать заказ в интернет-магазине.