«Интерфакс»: «Рив гош» отказался платить поставщикам до открытия магазинов

«Рив гош» лишился основного источника финансирования с начала нерабочих дней, введенных указом президента Владимира Путина из-за распространения коронавируса. При этом компания должна выплачивать всем работникам заработную плату, напоминает в письме Палкина. Перспективы работы «Рив гош» после 30 апреля она называет неясными, при этом компания намерена использовать «все возможные способы для сохранения платежеспособности».