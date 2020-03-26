Нерабочая неделя грозит бизнесу расходами
«Объявляю следующую неделю нерабочей, с сохранением заработной платы», – сообщил президент Владимир Путин гражданам: нужно снизить скорость распространения коронавируса. Все структуры жизнеобеспечения продолжат работу, предупредил президент: медицинские учреждения, аптеки, магазины, банки, транспорт. Органы власти всех уровней, а также средства массовой информации должны определить численность сотрудников, необходимую для функционирования, указал президент, не остановятся и непрерывные производства.
Платить дважды
Работа в выходные дни оплачивается по двойному тарифу, напоминает управляющий партнер юридической компании BLS Елена Кожемякина. Это не коснется тех, кого специально перечислили в указе, но должно применяться в других отраслях. У многих на нерабочую неделю придется выплата зарплаты – начало месяца. По Трудовому кодексу работодатель обязан выплатить ее накануне выходных, т. е. не позднее пятницы, говорит Кожемякина.