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Нерабочая неделя грозит бизнесу расходами

Но уберечься от эпидемии важнее, признают экономисты
Екатерина Мереминская
Граждане, вероятно, используют неожиданную неделю отдыха для отдыха, а бизнес надеется поработать /РИА Новости

«Объявляю следующую неделю нерабочей, с сохранением заработной платы», – сообщил президент Владимир Путин гражданам: нужно снизить скорость распространения коронавируса. Все структуры жизнеобеспечения продолжат работу, предупредил президент: медицинские учреждения, аптеки, магазины, банки, транспорт. Органы власти всех уровней, а также средства массовой информации должны определить численность сотрудников, необходимую для функционирования, указал президент, не остановятся и непрерывные производства.

Платить дважды

Работа в выходные дни оплачивается по двойному тарифу, напоминает управляющий партнер юридической компании BLS Елена Кожемякина. Это не коснется тех, кого специально перечислили в указе, но должно применяться в других отраслях. У многих на нерабочую неделю придется выплата зарплаты – начало месяца. По Трудовому кодексу работодатель обязан выплатить ее накануне выходных, т. е. не позднее пятницы, говорит Кожемякина.

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