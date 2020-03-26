Нерабочая неделя грозит бизнесу расходами

Работа в выходные дни оплачивается по двойному тарифу, напоминает управляющий партнер юридической компании BLS Елена Кожемякина. Это не коснется тех, кого специально перечислили в указе, но должно применяться в других отраслях. У многих на нерабочую неделю придется выплата зарплаты – начало месяца. По Трудовому кодексу работодатель обязан выплатить ее накануне выходных, т. е. не позднее пятницы, говорит Кожемякина.