Автозаводы Volkswagen и PSA в России остановились вслед за Европой
Производство в России
Volkswagen Group Rus приостановит производство в Калуге и контрактную сборку в Нижнем Новгороде c 30 марта по 10 апреля, сообщил представитель компании. Он сказал, что время простоя будет оплачено сотрудникам согласно российскому законодательству. Концерн может обеспечить стабильные поставки автомобилей и запчастей нашим дилерам и клиентам, отметил представитель предприятия. Завод производит модели Volkswagen Tiguan, Volkswagen Polo и Skoda Rapid. Максимальная мощность производства – 225 000 автомобилей в год, говорится на официальном сайте завода. В Нижнем Новгороде производятся автомобили Skoda моделей Octavia и Kodiaq. Мощность завода – 132 000 автомобилей в год.
Калужский автозавод «ПСМА рус» (70% – у французской PSA Group и 30% – у японской Mitsubishi Motors) приостановит производство автомобилей Peugeot, Citroen и Opel с 1 по 3 апреля, а с 6 по 10 апреля сотрудники будут находиться в коллективном отпуске. Компания пошла на эти меры из-за ухудшения ситуации с коронавирусом, закрытия крупных европейских заводов, временной остановки поставок комплектующих и потенциального риска для сотрудников, сказал представитель концерна. При необходимости эти меры могут быть скорректированы, добавил он.
Сборку автомобилей моделей Mitsubishi на заводе продолжат, сообщил врио губернатора Калужской области Владислав Шапша в своем официальном Telegram-канале. Мощность завода – до 125 000 автомобилей в год.
Представители «АвтоВАЗа», Mercedes-Benz, Hyundai и Nissan сказали, что их заводы работают в штатном режиме. В Toyota прорабатывают различные сценарии на случай ухудшения эпидемиологической ситуации, сообщил представитель компании: «Подтвержденных планов по остановке производства нет». Перебоев с компонентами нет, добавили представители Nissan и Hyundai. Пресс-служба Renault не ответила на запрос «Ведомостей».
Спрос в России
Обычно у автодилеров есть запасы на два месяца, поэтому в краткосрочной перспективе приостановка не должна критически сказаться на рынке, считает аналитик «ВТБ капитала» Владимир Беспалов: «Положение на рынке будет зависеть от ситуации с коронавирусом. Исходя из китайского опыта можно предположить, что ситуацию можно взять под контроль в течение пары месяцев. В Китае производство начинает восстанавливаться, и, если Европа пойдет по тому же пути, производства вскоре запустятся, и крупных перебоев случиться не должно».