Автозаводы Volkswagen и PSA в России остановились вслед за Европой

Обычно у автодилеров есть запасы на два месяца, поэтому в краткосрочной перспективе приостановка не должна критически сказаться на рынке, считает аналитик «ВТБ капитала» Владимир Беспалов: «Положение на рынке будет зависеть от ситуации с коронавирусом. Исходя из китайского опыта можно предположить, что ситуацию можно взять под контроль в течение пары месяцев. В Китае производство начинает восстанавливаться, и, если Европа пойдет по тому же пути, производства вскоре запустятся, и крупных перебоев случиться не должно».