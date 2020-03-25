Путин выступит с обращением к нации. Главное

Утром 25 марта пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков неожиданно объявил, что Владимир Путин выступит с экстренным обращением к россиянам из-за ситуации с коронавирусом. Вчера президент посещал больницу Коммунарка, куда госпитализируют зараженных. Первые официальные случаи коронавируса были выявлены в России 31 января. Сейчас обнаружено уже 658 случаев заболевания, самый большой прирост был зафиксирован за последние сутки – это 163 человек. Больше всего заболевших в Москве – 410 человек.