Путин выступит с обращением к нации. Главное
В России уже зафиксировано 658 случаев заболевания COVID-19
Утром 25 марта пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков неожиданно объявил, что Владимир Путин выступит с экстренным обращением к россиянам из-за ситуации с коронавирусом. Вчера президент посещал больницу Коммунарка, куда госпитализируют зараженных. Первые официальные случаи коронавируса были выявлены в России 31 января. Сейчас обнаружено уже 658 случаев заболевания, самый большой прирост был зафиксирован за последние сутки – это 163 человек. Больше всего заболевших в Москве – 410 человек.
Последний раз Путин выступал с экстренным обращением к россиянам полтора года назад из-за пенсионной реформы – в августе 2018 г. Здесь мы будем публиковать главное из обращения президента.
Оно должно начаться в 15.00 по московскому времени.