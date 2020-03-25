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Торги на Мосбирже будут проводиться во время нерабочей недели

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Торги на Московской бирже будут проводиться с 30 марта по 3 апреля, несмотря на то, что следующая неделя будет нерабочей, говорится в сообщении биржи. О графике торгов и расчетов будет объявлено позже.

На Санкт-Петербургской бирже также будут проводиться торги на следующей неделе, сообщил «Интерфаксу» представитель биржи.

Ранее президент России Владимир Путин в своем обращении к нации объявил следующую неделю нерабочей из-за рисков распространения коронавируса нового типа. Выходные продлятся с 28 марта по 5 апреля. При этом магазины, аптеки, учреждения, обеспечивающие банковские и финансовые расчеты, работу транспорта, а также органы власти всех уровней продолжат свою работу, уточнил президент.

Ранее по теме: Путин выступил с обращением к нации. Главное
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