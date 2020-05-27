Мораторий на проверки малого и среднего бизнеса могут продлить еще на год

В апреле 2020 г. в годовом выражении число проверок сократилось в 15 раз, подсчитало Минэкономразвития. Сказался введенный в начале месяца мораторий на контроль предпринимателей. Если в марте проводилось больше 67 000 проверок, то к 22 мая только около 6000, об этом говорится в докладе министерства («Ведомости ознакомились с копией, подлинность подтвердил представитель Минэкономразвития).