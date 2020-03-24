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Малый и средний бизнес будет освобожден от проверок весь год, а крупный — месяц

Чиновники решили, как будет действовать мораторий на проверки
Анна Червонная
Андрей Гордеев / Ведомости

Минэкономразвития уточнило правила моратория на проверки бизнеса, который поручило ввести правительство. По ним, контрольные закупки, плановые и внеплановые проверки должны быть сведены до минимума. Такой проект распоряжения министерство направило в правительство. «Ведомости» ознакомились с копией документа, ее подлинность подтвердил представитель Минэкономразвития. Представитель правительства отказался от комментариев. 

Когда обрушиваются рынки и почти исчезает трафик, обваливается выручка и обороты предприятий, совершенно естественно, что у компаний нет ни людей, ни финансовых ресурсов еще и на проверки, говорит президент группы компаний «Диана» Дмитрий Несветов. 

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