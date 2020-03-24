Малый и средний бизнес будет освобожден от проверок весь год, а крупный — месяц

Когда обрушиваются рынки и почти исчезает трафик, обваливается выручка и обороты предприятий, совершенно естественно, что у компаний нет ни людей, ни финансовых ресурсов еще и на проверки, говорит президент группы компаний «Диана» Дмитрий Несветов.