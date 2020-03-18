Правительство приостановило банкротства и выездные проверки из-за коронавируса
В среду правительство издало несколько поручений, желая поддержать бизнес в кризис: туристические и авиакомпании получат налоговые каникулы до мая, в том числе от страховых взносов, – пени не должны накапливаться. Прочему бизнесу дарован мораторий на банкротства: до мая Федеральная налоговая служба (ФНС) не сможет подавать такие заявления.
Коронавирус закрыл границы, резко сократил авиаперелеты и почти убил туризм. О росте риска банкротств в туристической и авиационной отраслях уже предупредил руководитель Росавиации, первый замминистра транспорта Александр Нерадько.
Так плохо авиации не было никогда, признавал президент Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта Владимир Тасун. В российской авиации последнее крупное банкротство – «Трансаэро» – было в 2015 г.