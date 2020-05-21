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Только малый и средний бизнес смогут разрывать договоры аренды

Такой законопроект одобрен Госдумой во втором чтении
Антон Филатов Татьяна Романова
Евгений Егоров / Ведомости

Госдума одобрила во втором чтении законопроект о поддержке российской экономики и предотвращении последствий распространения коронавируса, сообщает «РИА Новости». Документ позволяет компаниям малого и среднего бизнеса разрывать договора аренды с собственниками помещений фактически без штрафных санкций.

Законопроект был внесен в Госдуму 7 мая и вызвал возмущение у владельцев коммерческой недвижимости. Они заявляли, что в случае принятия закона в таком виде рынок ждет крах, а владельцев площадей – массовое банкротство. Компании-арендаторы, напротив, законопроект поддержали.

Изначально документ позволял добросовестным арендаторам в том случае, если их ежемесячные доходы упадут более чем вдвое с введения режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, в одностороннем порядке разрывать договоры с собственниками помещений без штрафов. Арендаторам также предоставлялась возможность требовать возврата обеспечительного платежа.

Однако после встречи разработчиков законопроекта с представителями владельцев площадей было решено внести в него ряд поправок. Одна из них предполагала, что арендатор мог потребовать снижения платы за помещение. А если владелец не уступит, то арендатор вправе расторгнуть договор без штрафов до 1 октября 2020 г. Собственники помещений также могут не возвращать обеспечительный платеж, если это предусмотрено договором. Новая поправка, одобренная теперь Госдумой, уточняет, что законопроект касается только компаний малого и среднего бизнеса.

По данным Российского союза торговых центров (РСТЦ), в крупных современных торговых центрах малый и средний бизнес приносит до 25% дохода от аренды, а его доля в общем обороте предприятий-арендаторов составляет до 34%. Позиция индустрии торговых центров на данный момент не изменилась: отношения между арендодателем и арендатором определяются двусторонним договором, который, в свою очередь, основан на Гражданском кодексе, сказано в сообщении РСТЦ.

Вмешательство государства, по мнению союза, приведет к снижению доверия между сторонами. Впрочем, одобренный Госдумой вариант документа РСТЦ считает наиболее корректным, так как договоренности о снижении размера арендной платы будут носить временный характер. Это позволит более уверенно планировать экономику торгового центра в среднесрочной перспективе.

У опрошенных «Ведомостями» владельцев помещений и консультантов по коммерческой недвижимости разные мнения относительно законопроекта. Новая версия документа в большей степени учитывает интересы арендодателей, чем та, которая рассматривалась в первом чтении, говорит директор отдела региональных торговых помещений CBRE Михаил Рогожин. Она, по его словам, также защищает наиболее пострадавшие предприятия – компании малого и среднего бизнеса, которые  во всем мире оказались под ударом. С ним согласна и руководитель департамента коммерческой недвижимости Accent Capital Олеся Никитенко, которая добавляет, что теперь законопроект дает возможность хоть как-то спрогнозировать и зафиксировать часть убытков владельцам помещений. В изначальной редакции, по ее словам, он дестабилизировал бы отрасль коммерческой недвижимости на длительный срок. А вот гендиректор AFI Development Марк Гройсман по-прежнему уверен, что после принятия документа рынок коммерческой недвижимости может ожидать затяжной кризис. Право арендаторов в одностороннем порядке и с нарушением всех принципов Гражданского кодекса разрывать договоры аренды может спровоцировать огромный кассовый разрыв у собственников помещений и череду их банкротств, говорит он.

Гройсман считает, что без работы останутся миллионы людей, а города лишатся важных социальных инфраструктурных объектов. По его словам, собственники готовы отменить все арендные платежи и так, но если им тоже дадут послабления, ведь они по-прежнему несут расходы на налоги, коммунальные платежи и зарплаты сотрудникам.

«C одной стороны, такой закон – лучше, чем ничего: он дает малым и средним предприятиям отрасли возможность вести хоть какой-то диалог с арендодателями», – говорит президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии России Ольга Киселева. Сейчас фитнес-клубы, по ее словам, абсолютно бесправны: компании вкладывают деньги в помещения, которые им не принадлежат, несут все риски, а разрывать договора они могут только с огромными штрафами, которые порой достигают размера годовой аренды. С другой стороны, изменения, которые при настойчивом лобби со стороны арендодателей были приняты, существенно снижают возможности арендаторов на получение помощи, говорит Киселева. Закон, по ее словам, распространяется только на малый и средний бизнес, тогда как в фитнес-отрасли очень много крупных сетей, вошедших в список системоообразующих предприятий и имеющих в штате тысячи людей. Они нуждаются в помощи государства в диалоге с владельцами помещений не меньше, чем малый и средний бизнес, рассуждает она. Киселева также обращает внимание на то, что теперь при расторжении договоров арендодатели могут оставить обеспечительный платеж себе, тогда как его размер может достигать полугодовой суммы аренды.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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