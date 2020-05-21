Только малый и средний бизнес смогут разрывать договоры аренды

«C одной стороны, такой закон – лучше, чем ничего: он дает малым и средним предприятиям отрасли возможность вести хоть какой-то диалог с арендодателями», – говорит президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии России Ольга Киселева. Сейчас фитнес-клубы, по ее словам, абсолютно бесправны: компании вкладывают деньги в помещения, которые им не принадлежат, несут все риски, а разрывать договора они могут только с огромными штрафами, которые порой достигают размера годовой аренды. С другой стороны, изменения, которые при настойчивом лобби со стороны арендодателей были приняты, существенно снижают возможности арендаторов на получение помощи, говорит Киселева. Закон, по ее словам, распространяется только на малый и средний бизнес, тогда как в фитнес-отрасли очень много крупных сетей, вошедших в список системоообразующих предприятий и имеющих в штате тысячи людей. Они нуждаются в помощи государства в диалоге с владельцами помещений не меньше, чем малый и средний бизнес, рассуждает она. Киселева также обращает внимание на то, что теперь при расторжении договоров арендодатели могут оставить обеспечительный платеж себе, тогда как его размер может достигать полугодовой суммы аренды.