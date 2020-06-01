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Как меняется малый и средний бизнес ради выживания в кризис

После нерабочего апреля в некоторых отраслях удалось замедлить падение выручки
Светлана Ястребова Анна Червонная Екатерина Мереминская
URA.RU / TASS

Российский малый и средний бизнес медленно оживает после полной изоляции. Если за «нерабочий апрель» выручка компаний упала на 33% в годовом выражении, в рабочие недели мая средние недельные обороты сократились на 18% к тому же прошлогоднему периоду. Об этом свидетельствуют данные аналитического проекта «Группы Тинькофф» Tinkoff CoronaIndex. Инфляция в апреле и мае была примерно на одном уровне – 3,1% (последние данные на 25 мая).

Неплохими для предпринимателей выдались и майские праздники, отмечают эксперты проекта: ни предприниматели, ни потребители не могли путешествовать по другим странам и мало передвигались по России, частично бизнес продолжал работать, поэтому выручка малого и среднего бизнеса с 27 апреля по 11 мая даже превысила прошлогодние показатели на 11% (правда в 2020 г. праздничных майских дней было на один меньше, чем в 2019 г.). Благодаря такому началу мая выручка за период изоляции с 30 марта по 11 мая упала только 16% в сравнении с аналогичным периодом 2019 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных