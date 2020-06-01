Как меняется малый и средний бизнес ради выживания в кризис

Неплохими для предпринимателей выдались и майские праздники, отмечают эксперты проекта: ни предприниматели, ни потребители не могли путешествовать по другим странам и мало передвигались по России, частично бизнес продолжал работать, поэтому выручка малого и среднего бизнеса с 27 апреля по 11 мая даже превысила прошлогодние показатели на 11% (правда в 2020 г. праздничных майских дней было на один меньше, чем в 2019 г.). Благодаря такому началу мая выручка за период изоляции с 30 марта по 11 мая упала только 16% в сравнении с аналогичным периодом 2019 г.