Российская экономика рухнула на 12% за нерабочий апрель

Российская экономика в апреле сократилась на 12%, оценило Минэкономразвития. Этот результат перечеркнул рост, достигнутый в I квартале года: если за квартал ВВП вырос на 1,8% в годовом выражении, то уже по итогам января-апреля показатель упал на 1,9%. Во II квартале Минэкономразвития прогнозировало падение ВВП на 9,5%. Представитель министерства не смог уточнить в четверг вечером (данные за апрель были опубликованы около 22.00), сохраняется ли прогноз после публикации апрельских показателей. «Данные, опубликованные сегодня, в целом укладываются в уже объявленные параметры», – лишь отметил он.