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Российская экономика рухнула на 12% за нерабочий апрель

Оборот розницы упал почти на четверть, потребительские услуги – более чем на треть
Светлана Ястребова Анна Червонная
Максим Стулов / Ведомости

Российская экономика в апреле сократилась на 12%, оценило Минэкономразвития. Этот результат перечеркнул рост, достигнутый в I квартале года: если за квартал ВВП вырос на 1,8% в годовом выражении, то уже по итогам января-апреля показатель упал на 1,9%. Во II квартале Минэкономразвития прогнозировало падение ВВП на 9,5%. Представитель министерства не смог уточнить в четверг вечером (данные за апрель были опубликованы около 22.00), сохраняется ли прогноз после публикации апрельских показателей. «Данные, опубликованные сегодня, в целом укладываются в уже объявленные параметры», – лишь отметил он.

За весь 2020 г. Минэкономразвития и министр финансов Антон Силуанов прогнозировали падение экономики на 5%, Центробанк – на 4-6% ВВП.

Наибольший спад в апреле пришелся на секторы экономики, ориентированные на потребительский спрос. Заметнее всего из-за введенных ограничений упали платные услуги – на 37,9% в годовом выражении. Обороты розничной торговли снизились на 23,4%, сегмент непродовольственной розницы пострадал больше продовольственной. По мере снятия ограничительных мер падение оборота розничной торговли должно замедлиться уже во II квартале, рассчитывает Минэкономразвития.

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Более, чем на 50%, сократилась добыча некоторых полезных ископаемых, хотя добыча сырой нефти, газа и металлических руд остались примерно на уровне аналогичного периода прошлого года. Базовые отрасли и вовсе пострадали меньше, чем прогнозировалось, радуется министерство. Промышленное производство сократилось лишь на 6,6%, меньше консенсус-прогнозов, замедлилось падение грузооборота. Аналитики «ВТБ капитала» предупреждали, что судить о реальном состоянии промышленного производства сейчас сложно, потому что Росстат не публикует большую часть связанных с ним данных. По оценкам «ВТБ капитала» на середину мая, промышленное производство в апреле могло упасть сразу на 12%.

Безработных в апреле стало на 21% больше, считая в годовом выражении. Уровень безработицы (с исключением сезонности) впервые с июня 2016 г. достиг 5,6 % от рабочей силы. Официально зарегистрированных безработных было уже 1,7 млн человек на 20 мая. Показатель резко вырос, в том числе из-за роста пособия по безработице, считает Минэкономразвития. По прогнозам Минтруда, число безработных будет расти на протяжении мая и июня, всего их число вырастет до 2,5 млн.

До 1 июня правительство должно создать и согласовать общенациональный план по восстановлению экономики после кризиса. Проект плана, актуальный на 24 мая, включает в себя меры восстановления общей суммой до 8 трлн руб., но план еще будет меняться до его утверждения, говорили чиновники. В макроэкономическом прогнозе Минэкономразвития план не учтен, и прогноз может корректироваться, говорил министр экономического развития Максим Решетников.

Ранее по теме: Число безработных в России за период нерабочих дней выросло на 29%
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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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