Число безработных в России за период нерабочих дней выросло на 29%

Накануне министр труда Антон Котяков в эфире «Первого канала» приводил аналогичную статистику. По прогнозам министерства, количество безработных будет расти на протяжении мая и июня. В Минтруде ожидают рост числа безработных до 2,5 млн. Сложившуюся ситуацию Котяков назвал «сложной, но не катастрофической». «Для России это число небольшое с учетом анализа опыта других стран, где показатель безработицы гораздо выше», — отметил министр.