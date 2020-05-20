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Число безработных в России за период нерабочих дней выросло на 29%

Ведомости

Число зарегистрированных безработных россиян за нерабочие дни выросло на 29%, — до 1,66 млн человек, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на правительственном часе в Совете Федерации.

Накануне министр труда Антон Котяков в эфире «Первого канала» приводил аналогичную статистику. По прогнозам министерства, количество безработных будет расти на протяжении мая и июня. В Минтруде ожидают рост числа безработных до 2,5 млн. Сложившуюся ситуацию Котяков назвал «сложной, но не катастрофической». «Для России это число небольшое с учетом анализа опыта других стран, где показатель безработицы гораздо выше», — отметил министр.

В начале апреля президент России Владимир Путин объявил о новой мере поддержки населения в условиях пандемии коронавируса. Потерявшие работу после 1 марта и обратившийся в службу занятости, получит в течение апреля – июня три пособия по безработице в максимальном размере – 12 130 руб.

Ранее по теме: Власти выплатят потерявшим работу по три максимальных пособия по безработице

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных