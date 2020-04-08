Власти выплатят потерявшим работу по три максимальных пособия по безработице

Кроме того, в июне, на месяц раньше срока, начнутся выплаты семьям с детьми от трех до семи лет. Размер таких выплат составит половину регионального прожиточного минимума на ребенка – в среднем 5500 руб. При этом круг людей, которые смогут получить это пособие, будет расширен. Путин напомнил, что, когда он анонсировал эти выплаты в послании Федеральному собранию, речь шла только о нуждающихся семьях, где средний доход на человека меньше прожиточного минимума. Теперь президент предлагает при начислении выплат не учитывать ранее полученные доходы тех членов семьи, которые временно были признаны безработными.