«Победим и эту заразу коронавирусную». Главное из выступления Путина

«Победим и эту заразу коронавирусную». Главное из выступления ПутинаПрезидент обратился к россиянам третий раз за две недели
Президент Владимир Путин 8 апреля выступил с третьим за две недели обращением из-за ситуации с коронавирусом. Речь идет о запланированном выступлении президента перед губернаторами. Однако во многом обратился и ко всем россиянам. В этот раз он говорил о поддержке бизнесу и здравоохранению. Главное из выступления президента:
В ближайшие три месяца врачи, которые работают с больными с коронавирусом, будут ежемесячно получать из федерального бюджета выплаты до 80 000 руб., врачи скорой помощи – 50 000 руб. в месяц, фельдшеры, водители – 25 000 руб.
Для врачей установят дополнительные страховые гарантии, как для военнослужащих. Подробностей Путин не раскрыл.
Для малого и среднего бизнеса введут отсрочку на полгода для уплаты страховых взносов.
Правительство и ЦБ подготовят в течение 5 дней дополнительную программу поддержки бизнеса.
Власти выплатят потерявшим работу по три максимальных пособия по безработице, которое сейчас составляет 12 130 руб.
На все пострадавшие предприятия МСП (малого и среднего предпринимательства) распространят отсрочку уплаты в страховые фонды на шесть месяцев.
Правительство должно снова рассмотреть вопрос расширения поддержки тем, у кого есть потребительские кредиты и ипотека.
В ближайшие три месяца власти будут дополнительно выплачивать еще по 3000 руб. в месяц на каждого несовершеннолетнего ребенка тем семьям, в которых родители остались без работы.
Пособие по безработице будут оформлять дистанционно. Всем, кто потерял работу и обратился в службу занятости после 1 марта, в апреле, мае и июне будут выплачивать пособие по безработице автоматически по верхней планке – 12 130 руб.
«Все проходит, и это пройдет. Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги ее терзали, и половцы – со всем справилась Россия. Победим и эту заразу коронавирусную. Вместе мы все преодолеем», – подвел итог Путин.
Первые официальные случаи коронавируса были выявлены в России 31 января. Всего в стране зафиксировано уже 8672 случая коронавируса, 63 человека умерли (данные на 8 апреля).