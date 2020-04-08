«Победим и эту заразу коронавирусную». Главное из выступления Путина

Президент Владимир Путин 8 апреля выступил с третьим за две недели обращением из-за ситуации с коронавирусом. Речь идет о запланированном выступлении президента перед губернаторами. Однако во многом обратился и ко всем россиянам. В этот раз он говорил о поддержке бизнесу и здравоохранению. Главное из выступления президента: