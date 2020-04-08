Россия при Путине вернулась к нефтяным ценам, как при Ельцине

Это не первое стремительное падение цен на нефть за 20 лет нахождения Владимира Путина у власти. Но 2020 год обернулся для нефтяного рынка настоящим адом. В начале апреля цены на российскую Urals возвращались к уровню 1998 г. – предпоследнего года президентства Бориса Ельцина. А с поправкой на долларовую инфляцию опускались даже ниже этой границы. В конце 90-х гг. снижение цен на нефть дорого обошлось российской экономике. На этот раз бюджет и финансовая система страны лучше готовы к падению нефтяных доходов, но и восстановление экономики будет более медленным, говорят эксперты.