Россия при Путине вернулась к нефтяным ценам, как при Ельцине
Завтра должна состояться встреча министров стран ОПЕК и других экспортеров нефти, 10 апреля проблемы на нефтяном рынке обсудят министры энергетики стран «двадцатки». Москва рассчитывает с помощью новой сделки по ограничению добычи нефти поддержать цены на сырье, обрушение которых стало настоящим шоком для российского бюджета.
Это не первое стремительное падение цен на нефть за 20 лет нахождения Владимира Путина у власти. Но 2020 год обернулся для нефтяного рынка настоящим адом. В начале апреля цены на российскую Urals возвращались к уровню 1998 г. – предпоследнего года президентства Бориса Ельцина. А с поправкой на долларовую инфляцию опускались даже ниже этой границы. В конце 90-х гг. снижение цен на нефть дорого обошлось российской экономике. На этот раз бюджет и финансовая система страны лучше готовы к падению нефтяных доходов, но и восстановление экономики будет более медленным, говорят эксперты.
Нефтяной вычет
1 апреля цена барреля Urals в Северо-Западной Европе падала до $10,5, затем на фоне новостей об ожидаемых переговорах России, ОПЕК и США о снижении добычи котировки начали расти и 7 апреля поднялись до $16,5. С учетом инфляции цены достигали минимума с 1998 г., констатирует главный экономист Vygon Consulting Сергей Ежов. Антирекорд был установлен 10 декабря 1998 г. – $8,55 за баррель российской нефти, в нынешних ценах это около $13, подсчитал старший директор отдела корпораций Fitch Дмитрий Маринченко, в среднем в IV квартале 1998 г. Urals стоила $10,5, а в I квартале 1999 г. – $10,8 (соответственно $16 и $17 сегодня).
В 1998 г. снижение цен на нефть стало одним из толчков, которые привели к кризису российской экономики, и без того находившейся в тяжелом состоянии. Негативные ожидания инвесторов, в том числе – ослабления рубля из-за дешевеющей нефти, закладывались в доходность государственных краткосрочных облигаций, бюджет все дороже рефинансировал долг, описывает ситуацию руководитель Экономической экспертной группы Евсей Гурвич: в феврале – апреле 1998 г. доходность ГКО с погашением через год составляла около 30%, к августу – 80%. ЦБ до последнего верил, что цены на нефть скоро вырастут, и поддерживал курс рубля, хотя управляемая девальвация позволила бы избежать обрушения российской валюты, вспоминает Гурвич. Надежды российских властей не оправдались, им пришлось объявить дефолт и отказаться от стабильного рубля.