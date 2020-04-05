Песков предупредил о грядущем мировом экономическом кризисе
Мировой экономический кризис, спровоцированный пандемией коронавируса и другими факторами, еще заявит о себе и к нему следует быть готовым, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Потребуется координация действий, антикризисных мер со стороны многих государств», – добавил он, отвечая на вопросы в эфире телеканала «Россия 1».
Песков признал, что нерабочий апрель – это огромная нагрузка на бизнес и экономику в целом. Решение о продлении нерабочего режима в стране до конца месяца вызвало немало споров, отметил он. Но было решено, что главное в условиях эпидемии – это жизнь и здоровье людей, добавил Песков.
В России, по данным оперативного штаба на 5 апреля, выявлены 5389 больных коронавирусом, 45 человек скончались. Больше всего инфицированных в Москве – 3893. В целом в мире, согласно последним данным Всемирной организации здравоохранения, заразились почти 1 100 000 человек, более 58 600 умерли.
На этой неделе президент Владимир Путин выступил с обращением к нации, во время которого объявил о продлении режима нерабочих дней до конца апреля. Он допустил, что в случае улучшения ситуации с коронавирусом этот срок может быть изменен в меньшую сторону.