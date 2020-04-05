Число заболевших коронавирусом в России за сутки выросло на 658 человек
За последние сутки в России зарегистрировано 658 новых случаев заболевания коронавирусом в 14 регионах, сообщил оперативный штаб. Общее число инфицированных выросло до 5389.
Больше всего новых случаев заболевания выявлено в Москве (536). В Московской области за последние сутки число больных коронавирусом выросло на 45, в Нижегородской – на 22, в Санкт-Петербурге – на 20, в Тульской области – на 10, на столько же – в Ленинградской, в Красноярском крае – на четыре, в Ханты-Мансийском автономном округе – на три. По два новых случая зафиксировано в Крыму и Камчатском крае. По одному – в Ярославской, Челябинской, Новосибирской областях и Хабаровском крае.
За сутки в России были выписаны 22 выздоровевших после коронавируса (четверо в Москве, по трое в Подмосковье и Архангельской области, по двое в Воронежской, Тамбовской областях и Мордовии, по одному в Пензенской, Липецкой, Самарской, Псковской областях, в Ставропольском крае и Чувашии), отметил оперативный штаб. Общее число выздоровевших достигло 355.
Умерли за сутки два человека (в Москве), всего за все время эпидемии в России от коронавируса скончались 45 пациентов.
Лидерами среди регионов России по числу заболевших коронавирусом остаются Москва (3893), Московская область (305) и Санкт-Петербург (191). В первую десятку также входят Коми (59), Ленинградская область (57), Нижегородская область (47), Свердловская область (40), Краснодарский край (39), Бурятия (35), Тульская область и Красноярский край (по 29). В общей сложности коронавирус выявлен в 79 субъектах России.
В мире, согласно данным Всемирной организации здравоохранения, на момент публикации было выявлено почти 1 100 000 заболевших коронавирусом в 208 странах. Скончались более 58 600 человек.