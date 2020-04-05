Число заболевших коронавирусом в России за сутки выросло на 658 человек

Больше всего новых случаев заболевания выявлено в Москве (536). В Московской области за последние сутки число больных коронавирусом выросло на 45, в Нижегородской – на 22, в Санкт-Петербурге – на 20, в Тульской области – на 10, на столько же – в Ленинградской, в Красноярском крае – на четыре, в Ханты-Мансийском автономном округе – на три. По два новых случая зафиксировано в Крыму и Камчатском крае. По одному – в Ярославской, Челябинской, Новосибирской областях и Хабаровском крае.