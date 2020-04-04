Москва готова ввести QR-коды для контроля над режимом самоизоляции

В этом случае жители должны будут получить специализированный код, чтобы подтвердить свое перемещение по городу. Передвигаться по-прежнему можно будет как пешком, так и на общественном транспорте или личном автомобиле – достаточно лишь уведомить город о своих планах и иметь при себе полученный код, говорится в сообщении штаба. Чтобы выгулять питомца рядом с домом или вынести мусор на ближайшую контейнерную площадку, никаких уведомлений не потребуется.