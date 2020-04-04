Москва готова ввести QR-коды для контроля над режимом самоизоляции
Москва технически готова к оперативному запуску умной системы контроля над соблюдением домашнего режима, сообщил 4 апреля столичный штаб по борьбе с коронавирусом. На данный момент ее внедрение не требуется, однако в случае ухудшения эпидемиологической ситуации система может заработать достаточно оперативно. Ранее мэр Сергей Собянин сообщал, что пока большинство жителей города добросовестно выполняют требование оставаться дома. Систему с QR-кодами введут, когда жители массово начнут нарушать режим самоизоляции, указывает близкий к мэрии источник. Это может случиться как на следующей неделе, так и позднее.
В этом случае жители должны будут получить специализированный код, чтобы подтвердить свое перемещение по городу. Передвигаться по-прежнему можно будет как пешком, так и на общественном транспорте или личном автомобиле – достаточно лишь уведомить город о своих планах и иметь при себе полученный код, говорится в сообщении штаба. Чтобы выгулять питомца рядом с домом или вынести мусор на ближайшую контейнерную площадку, никаких уведомлений не потребуется.
«Внедрение этой системы сохранит возможность целевых перемещений по городу: жители по-прежнему смогут поехать на работу, сходить в магазин, аптеку или медицинское учреждение, в том числе при необходимости – в другом районе. Контроль необходим для того, чтобы выявить именно случаи грубого нарушения режима самоизоляции, когда человек без необходимости выходит из дома и подвергает риску заражения коронавирусом не только себя и своих близких, но и других горожан», – сообщил руководитель департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы Эдуард Лысенко.
Выдача таких кодов может проводиться онлайн – через личный кабинет на портале mos.ru. В этом случае он представляет собой комбинацию букв и цифр, которую можно сохранить на телефон, получить на e-mail или распечатать. Представитель ДИТ указывает, что инфраструктура портала готова к пиковым нагрузкам и получить код смогут все, кому он необходим. Жители, у которых нет возможности пользоваться ресурсами mos.ru, смогут получить код с помощью телефона.
Порядок выдачи, использования и проверки специального кода также должен быть закреплен в нормативно-правовом акте. Предполагается, что за передвижение по городу без кода будут предусмотрены меры ответственности. Аналогичные системы сегодня заработали во многих странах, говорится в сообщении штаба. Например, Индия и КНР уже ввели использование приложений для отслеживания перемещений жителей, Великобритания тестирует ввод приложения, аналогичного китайскому.
Контроль передвижения горожан в условиях режима самоизоляции уже ввели и в некоторых российских регионах. Например, в Татарстане для выхода из дома нужно получить смс-пропуск. На каждый выход человеку дается час, а воспользоваться такой возможностью можно дважды в сутки. Кроме того, 2 апреля систему контроля за соблюдением самоизоляции при помощи QR-кодов ввели в Нижегородской области.
Ранее в столице запустили систему мониторинга за пациентами с COVID-19, которые лечатся в домашних условиях. Некоторым из них уже передали смартфоны с предустановленным приложением «Социальный мониторинг». Оно позволит контролировать соблюдение карантина и оперативно выявлять случаи его нарушения, тем самым помогая избежать дальнейшего распространения инфекции.
С 30 марта и до конца апреля жители Москвы независимо от возраста не должны покидать места своего проживания. Выходить из квартиры можно для поездок на работу (тем, чьи организации продолжают работать), получения экстренной медицинской помощи, похода в ближайший магазин или аптеку. В городе отменены все спортивные, зрелищные, публичные и иные массовые мероприятия. На этот же срок закрыты более 50 столичных парков, усадеб и ряд других общественных территорий. Среди них ВДНХ, Парк Горького, музей-заповедник «Царицыно» и т. д.
Свою работу продолжают продовольственные магазины, аптеки, зоомагазины, службы доставки, салоны связи и торговые точки, где можно купить товары первой необходимости.
1 апреля Мосгордума приняла поправки в столичный КоАП. Согласно им, за нарушение требований нормативных актов города, направленных на обеспечение повышенной готовности (сюда входят и самоизоляция, и карантин), предусмотрены штрафы: первое нарушение – 4000 руб., повторное нарушение – 5000 руб.