Число заболевших коронавирусом в Москве превысило 3000 человек
В Москве за последние сутки выявили еще 434 случая коронавируса, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные столичной мэрии. Общее число заболевших выросло до 3357 человек. Выздоровели 168 пациентов, 24 скончались.
Обновленных данных по России на момент публикации не было, накануне оперативный штаб сообщал о 4149 заболевших коронавирусом. Из них 34 человека умерли, 281 выздоровел.
В Москве до конца апреля продолжит действовать режим всеобщей самоизоляции. Он предполагает, что жители столицы могут покидать свои дома только для похода в ближайший магазин, аптеку, на работу, а также чтобы выгулять собаку или обратиться за срочной медицинской помощью. Передвижение на личном транспорте и такси не ограничено.
Остаются закрытыми парки, зоны отдыха, кафе, рестораны, торговые центры, кинотеатры, культурные и спортивные учреждения. Школы, колледжи и вузы работают в дистанционном режиме.