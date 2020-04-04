Число заболевших коронавирусом в Москве превысило 3000 человек

В Москве до конца апреля продолжит действовать режим всеобщей самоизоляции. Он предполагает, что жители столицы могут покидать свои дома только для похода в ближайший магазин, аптеку, на работу, а также чтобы выгулять собаку или обратиться за срочной медицинской помощью. Передвижение на личном транспорте и такси не ограничено.