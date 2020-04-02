Собянин продлил карантин в Москве до конца апреля

А 1 апреля президент Владимир Путин подписал поправки в Уголовный кодекс и в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), ужесточающие ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических правил и распространение фейк-ньюс. Теперь гражданам может грозить до семи лет тюрьмы за нарушение карантинных норм, а за распространение недостоверных новостей – до пяти лет. Составлять протоколы об административных правонарушениях будут должностные лица органов полиции и Роспотребнадзора, а рассматривать дела – районные суды. «Принятые изменения в КоАП Москвы конкретизируют меры ответственности за правонарушения, допущенные в столице, в соответствии с указом мэра «О введении режима повышенной готовности». Вероятнее всего, административная практика начнет развиваться именно по КоАП г. Москвы», – считает руководитель арбитражной практики юридической фирмы VEGAS LEX Виктор Петров.