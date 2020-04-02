Собянин продлил карантин в Москве до конца апреля
Вслед за президентом мэр Сергей Собянин объявил, что режим самоизоляции будет продлен в Москве до 1 мая. Такое заявление мэр сделал в своем блоге, а соответствующий документ опубликован на сайте столичной мэрии. До этой даты на территории Москвы продлится действующий запрет на любые массовые мероприятия (спортивные, зрелищные, публичные и др.). Также до 1 мая не будут работать объекты розничной торговли, за исключением аптек, продуктовых магазинов, салонов связи, зоомагазинов и торговых точек, которые продают товары первой необходимости.
«Очевидно, что пандемия не закончится быстро. Надо набраться терпения и мужества. Нам придется пережить тяжелые времена»
Режим самоизоляции для москвичей был введен 30 марта указом мэра Сергея Собянина. Сегодня, 2 апреля, Собянин подписал закон г. Москвы об обеспечении повышенной готовности. Предполагается, что штраф за нарушение режима самоизоляции для физических лиц составит 4000 руб., повторный – 5000 руб. Для предприятий – до 300 000 руб., повторное нарушение обойдется в 500 000 руб. Город собирался внедрить систему QR-кодов, когда житель Москвы будет получать разрешение на каждый выход на улицу (за исключением выноса мусора и прогулок с животными).
Однако Собянин сообщил, что пропускной системы пока не будет: «Опыт первой нерабочей недели показал, что пока такой необходимости нет. Большинство жителей города добросовестно выполняют требование оставаться дома».
Новый указ мэра регламентирует, при каких условиях жители Москвы могут покидать места пребывания. Это обращение за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаи иной прямой угрозы жизни и здоровью, дорога и обратно на работу (если деятельность организации не приостановлена), а также следование к ближайшему месту приобретения товаров. Прогулки, в том числе с домашними животными, возможны в пределах района проживания на расстоянии, не превышающем 100 м от места проживания (пребывания). Выносить мусор можно до ближайшего места накопления отходов.
Эти ограничения не распространяются на случаи оказания медицинской помощи, деятельность правоохранительных органов, органов по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и подведомственных им организаций, органов по надзору в сфере защиты прав потребителей. Также они не распространяются на граждан, если у них есть специальные пропуска, выданные в порядке, установленном мэром Москвы.
Местоположение людей с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции и совместно проживающих с ними лиц будет мониториться, в том числе с использованием технических устройств и (или) программного обеспечения, говорится в указе мэра.
Помимо этого город предусматривает ряд мер по поддержке горожан. Например, собственники помещений в многоквартирных домах освобождаются от уплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме за период с 1 апреля 2020 г. по 30 июня 2020 г. Департаменту труда и социальной защиты населения города Москвы дано поручение выплатить до 14 апреля вторую часть материальной помощи уже соблюдающим самоизоляцию жителям старше 65 лет и имеющим хронические заболевания.
Режим самоизоляции столицы и области был введен руководителями двух регионов вечером воскресенья, 29 марта. До тех пор самоизолироваться должны были люди старше 65 лет, а также с хроническими заболеваниями.
А 1 апреля президент Владимир Путин подписал поправки в Уголовный кодекс и в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), ужесточающие ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических правил и распространение фейк-ньюс. Теперь гражданам может грозить до семи лет тюрьмы за нарушение карантинных норм, а за распространение недостоверных новостей – до пяти лет. Составлять протоколы об административных правонарушениях будут должностные лица органов полиции и Роспотребнадзора, а рассматривать дела – районные суды. «Принятые изменения в КоАП Москвы конкретизируют меры ответственности за правонарушения, допущенные в столице, в соответствии с указом мэра «О введении режима повышенной готовности». Вероятнее всего, административная практика начнет развиваться именно по КоАП г. Москвы», – считает руководитель арбитражной практики юридической фирмы VEGAS LEX Виктор Петров.