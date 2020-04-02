В Мосгорсуд подали первый иск к мэрии из-за указа о режиме изоляции

Заявитель оспаривает п 9.3 указа, которым Собянин обязал граждан не покидать места проживания, за исключением экстренных случаев, рассказал «Ведомостям» адвокат Мансур Гильманов, представляющий заявителя. В иске говорится, что у мэра Москвы не было полномочий для того, чтобы принимать такое распоряжение – ведь оно ограничивает конституционное право на свободу передвижения, а это может быть сделано только в силу федерального закона и исключительно в трех случаях: при введении карантина на основании предложения главного государственного санитарного врача, при введении чрезвычайного либо военного положения. Ни одно из этих трех условий не было выполнено. Дата заседания пока не назначена. Скорее всего, дело будет слушаться уже после окончания действия предусмотренных указом Собянина мер, так как есть распоряжение Верховного суда о приостановке несрочных дел, говорит Гильманов. «Однако мы также просим суд о принятии обеспечительных мер – это значит, что судья может принять решение о приостановке действия указа еще до рассмотрения иска и без участия сторон», – замечает он.