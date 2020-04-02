В Мосгорсуд подали первый иск к мэрии из-за указа о режиме изоляции
Мосгорсуд зарегистрировал иск москвича Дмитрия Кисиева к правительству Москвы о признании недействующими положений указа мэра от 29 марта 2020 г. № 34-УМ, которым введен режим самоизоляции для жителей города в связи с эпидемией коронавируса. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба суда.
Заявитель оспаривает п 9.3 указа, которым Собянин обязал граждан не покидать места проживания, за исключением экстренных случаев, рассказал «Ведомостям» адвокат Мансур Гильманов, представляющий заявителя. В иске говорится, что у мэра Москвы не было полномочий для того, чтобы принимать такое распоряжение – ведь оно ограничивает конституционное право на свободу передвижения, а это может быть сделано только в силу федерального закона и исключительно в трех случаях: при введении карантина на основании предложения главного государственного санитарного врача, при введении чрезвычайного либо военного положения. Ни одно из этих трех условий не было выполнено. Дата заседания пока не назначена. Скорее всего, дело будет слушаться уже после окончания действия предусмотренных указом Собянина мер, так как есть распоряжение Верховного суда о приостановке несрочных дел, говорит Гильманов. «Однако мы также просим суд о принятии обеспечительных мер – это значит, что судья может принять решение о приостановке действия указа еще до рассмотрения иска и без участия сторон», – замечает он.
Еще один аналогичный иск был подан муниципальным депутатом Денисом Шендеровичем. К иску присоединились еще 20 человек, все они – жители разных районов Москвы. Документ отправлен в Мосгорсуд по почте, рассказал один из заявителей, активист Алексей Обухов. Нынешний режим самоизоляции – вне юридическрго поля, убежден он. Но цель иска – не столько отмена борьбы с вирусом, сколько попытка напомнить государству, что у него есть обязанности перед собственными гражданами и власть не должна прятаться за спины региональных чиновников. При этом президент намеренно и демонстративно устраняется от принятия решения о чрезвычайной ситуации (ЧС), хотя совершенно очевидно, что ситуация затрагивает интересы большей части населения, утверждает активист. Между тем режим чрезвычайной ситуации подразумевает не только ограничение прав, но также, по мнению Обухова, поддержку людей и бизнеса.
Пресс-секретарь мэра Москвы Гульнара Пенькова не ответила на запрос «Ведомостей». Ранее человек, участвовавший в разработке мер по борьбе с коронавирусом в Москве, говорил «Ведомостям», что указ мэра юридически обоснован и опирается на федеральное законодательство – в частности, на положения закона о защите населения и территорий от ЧС, в котором говорится, что при введении режима повышенной готовности высшее должностное лицо региона вправе «ограничивать доступ людей и транспортных средств на территорию, на которой существует угроза возникновения ЧС».
Разумеется, указ мэра Москвы не соответствует закону, у Собянина просто не было полномочий вводить такие ограничения, считает профессор ВШЭ Илья Шаблинский. Они могут устанавливаться только в режиме ЧП, который вводится указом президента. Но, разумеется, Мосгорсуд не станет перечить Собянину, убежден эксперт. Скорее всего, они начнут штудировать формулировки закона о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и ссылаться на пункт, в котором говорится, что при введении режима повышенной готовности высшее должностное лицо региона вправе ограничивать доступ людей и транспортных средств на территорию, где есть угроза возникновения ЧС. На самом деле это совсем не то, но мы находимся в ситуации тотального отрицания права, констатирует Шаблинский. И это очень опасно, потому что следующим шагом может стать произвол и насилие, предупреждает эксперт.