IT-отрасль получит бессрочный налоговый стимул

«Ведомости» выяснили, каким будет налоговый маневр в IT-отрасли. Уже в ближайшее время его параметры будут объявлены, рассказали два федеральных чиновника. По их словам, для российских IT-компаний премьер-министр Михаил Мишустин планирует снизить страховые взносы с 14 до 7,6%, а налог на прибыль – с 20 до 3%. Кроме того, он предлагает отменить НДС с рекламы разработок и софта на иностранных цифровых площадках и дать разработчикам софта возможность получать специальные субсидии. Маневр предполагает, что все изменения будут бессрочными, а претендовать на них смогут все российские IT-компании, у которых не менее 90% доходов приходится на продажу софта и услуги по его разработке, внедрению и поддержке, рассказывают два федеральных чиновника. Во сколько бюджету обойдется итоговый варианта маневра, чиновники не говорят, но один из них уточняет, что компенсация для бюджета уже найдена.