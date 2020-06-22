IT-отрасль получит бессрочный налоговый стимул

IT-отрасль получит бессрочный налоговый стимулПремьер-министр Михаил Мишустин предложил снизить компаниям страховые взносы и налог на прибыль
«Ведомости» выяснили, каким будет налоговый маневр в IT-отрасли. Уже в ближайшее время его параметры будут объявлены, рассказали два федеральных чиновника. По их словам, для российских IT-компаний премьер-министр Михаил Мишустин планирует снизить страховые взносы с 14 до 7,6%, а налог на прибыль – с 20 до 3%. Кроме того, он предлагает отменить НДС с рекламы разработок и софта на иностранных цифровых площадках и дать разработчикам софта возможность получать специальные субсидии. Маневр предполагает, что все изменения будут бессрочными, а претендовать на них смогут все российские IT-компании, у которых не менее 90% доходов приходится на продажу софта и услуги по его разработке, внедрению и поддержке, рассказывают два федеральных чиновника. Во сколько бюджету обойдется итоговый варианта маневра, чиновники не говорят, но один из них уточняет, что компенсация для бюджета уже найдена.
Реформа должна стимулировать экспорт российского софта и поддержать его разработчиков в условиях падающего спроса на внутреннем рынке, объясняют собеседники «Ведомостей». Низкие ставки по страховым взносам уменьшат издержки компаний и увеличат их конкурентоспособность, а сниженный налог на прибыль станет дополнительным аргументом в пользу возвращения IT-компаний, основанных россиянами, из других юрисдикций обратно в страну, рассчитывают власти.