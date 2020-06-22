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IT-отрасль получит бессрочный налоговый стимул

Премьер-министр Михаил Мишустин предложил снизить компаниям страховые взносы и налог на прибыль
Светлана Ястребова Елизавета Базанова Екатерина Кинякина
Андрей Гордеев / Ведомости

«Ведомости» выяснили, каким будет налоговый маневр в IT-отрасли. Уже в ближайшее время его параметры будут объявлены, рассказали два федеральных чиновника. По их словам, для российских IT-компаний премьер-министр Михаил Мишустин планирует снизить страховые взносы с 14 до 7,6%, а налог на прибыль – с 20 до 3%. Кроме того, он предлагает отменить НДС с рекламы разработок и софта на иностранных цифровых площадках и дать разработчикам софта возможность получать специальные субсидии. Маневр предполагает, что все изменения будут бессрочными, а претендовать на них смогут все российские IT-компании, у которых не менее 90% доходов приходится на продажу софта и услуги по его разработке, внедрению и поддержке, рассказывают два федеральных чиновника. Во сколько бюджету обойдется итоговый варианта маневра, чиновники не говорят, но один из них уточняет, что компенсация для бюджета уже найдена.

Реформа должна стимулировать экспорт российского софта и поддержать его разработчиков в условиях падающего спроса на внутреннем рынке, объясняют собеседники «Ведомостей». Низкие ставки по страховым взносам уменьшат издержки компаний и увеличат их конкурентоспособность, а сниженный налог на прибыль станет дополнительным аргументом в пользу возвращения IT-компаний, основанных россиянами, из других юрисдикций обратно в страну, рассчитывают власти.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных