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Как намусорили москвичи во время самоизоляции

Поток отходов особенно сильно вырос в Подмосковье
Екатерина Мереминская
Евгений Разумный / Ведомости

Когда в конце марта власти отправили Москву на самоизоляцию, компании, отвечающие за вывоз и утилизацию коммунальных отходов, предсказали их рост. Прогноз оправдался. Оказавшись взаперти, люди занялись разбором завалов на антресолях и мелким ремонтом – компании жаловались на появление в мусорных баках старой мебели и строительных отходов (которых там быть не должно – для них есть специальные контейнеры). Подводя итоги режима изоляции, «Ведомости» опросили столичных операторов коммунальных отходов, как менялась ситуация.

За март – апрель (данных за май еще нет) стало больше образовываться отходов в жилом секторе, но меньше у компаний, поэтому в целом зафиксирован спад на 3–5% по сравнению с теми же месяцами 2019 г., говорит представитель «Хартии» (работает с коммунальными отходами Восточного и Северо-Восточного административных округов, на 60% принадлежит структуре Игоря Чайки). По сравнению с началом марта на территориях, которые обслуживает «Эколайн» (Центральный и Северный административные округа) и входящая в эту группу «МКМ-логистика» (Западный и Юго-Западный округа), отходов стало больше на 15% в жилом секторе, но зато почти на 80% меньше в коммерческом, рассказал представитель «Эколайна». Еще одна компания – «Спецтранс» (Северо-Западный административный округ, входит в структуру «РТ-инвест» из группы «Ростеха») – не увидела существенного изменения количества мусора, но согласна, что потоки перераспределились. Оператор МСК-НТ (Юго-Восточный округ и Зеленоград) наблюдал рост количества мусора на 15–40%. Пришлось значительно увеличить затраты на топливо для мусоровозов, говорит представитель МСК-НТ. Представитель ГУП «Экотехпром» (Южный АО) перенаправил запрос в департамент жилищно-коммунального хозяйства столицы (ДЖКХ), но там не ответили «Ведомостям».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных