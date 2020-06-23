Как намусорили москвичи во время самоизоляции

За март – апрель (данных за май еще нет) стало больше образовываться отходов в жилом секторе, но меньше у компаний, поэтому в целом зафиксирован спад на 3–5% по сравнению с теми же месяцами 2019 г., говорит представитель «Хартии» (работает с коммунальными отходами Восточного и Северо-Восточного административных округов, на 60% принадлежит структуре Игоря Чайки). По сравнению с началом марта на территориях, которые обслуживает «Эколайн» (Центральный и Северный административные округа) и входящая в эту группу «МКМ-логистика» (Западный и Юго-Западный округа), отходов стало больше на 15% в жилом секторе, но зато почти на 80% меньше в коммерческом, рассказал представитель «Эколайна». Еще одна компания – «Спецтранс» (Северо-Западный административный округ, входит в структуру «РТ-инвест» из группы «Ростеха») – не увидела существенного изменения количества мусора, но согласна, что потоки перераспределились. Оператор МСК-НТ (Юго-Восточный округ и Зеленоград) наблюдал рост количества мусора на 15–40%. Пришлось значительно увеличить затраты на топливо для мусоровозов, говорит представитель МСК-НТ. Представитель ГУП «Экотехпром» (Южный АО) перенаправил запрос в департамент жилищно-коммунального хозяйства столицы (ДЖКХ), но там не ответили «Ведомостям».