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Путин предложил поднять ставку НДФЛ до 15% для россиян с высоким доходом

Это будет касаться тех, у кого годовой доход выше 5 млн рублей
Артем Гирш Елизавета Базанова
Алексей Никольский / РИА Новости

С января 2021 г. ставка НДФЛ будет повышена с 13 до 15% для тех, кто зарабатывает больше 5 млн руб. в год, объявил президент России Владимир Путин. Повышенная ставка будет применяться к сумме сверх 5 млн руб. Это даст бюджету дополнительные 60 млрд руб. ежегодно, деньги будут «окрашены» в бюджете и пойдут на лечение детей с редкими заболеваниями, сказал Путин.

Повышение ставки НДФЛ чиновники так или иначе обсуждают уже давно. Еще в прошлом правительстве председателя Совета безопасности Дмитрия Медведева Минэкономразвития предлагало, введя систему индивидуальных пенсионных накоплений, повысить ставку до 15% для тех, кто не будет добровольно отчислять часть зарплаты в нее. А Минфин на бюджетных совещаниях анализировал последствия введения прогрессивной шкалы или повышения НДФЛ с введением необлагаемого минимума. Бывший социальный вице-премьер Ольга Голодец также предлагала ввести прогрессивную ставку НДФЛ, освободив от его уплаты бедных.

Последний раз к теме изменения ставки НДФЛ чиновники возвращались в конце 2019 г. Тогда ради поддержки малоимущих власти всерьез обсуждали введение вычета из НДФЛ в прожиточный минимум (или 1,5 прожиточного минимума). Такой вариант реформы должен был обойтись в 1–1,5 трлн руб., говорили чиновники. Обсуждался и вычет в 1,5 и для всех, говорили собеседники «Ведомостей», при этом ставка НДФЛ могла при таком варианте вырасти до 16%, что компенсирует часть потерь. Но тогда власти в итоге решили «пойти по другому пути» и оказывать нуждающимся адресную финансовую поддержку, объяснял министр финансов Антон Силуанов.

Единая ставка НДФЛ в 13% сменила с 2001 г. прогрессивную шкалу (12–30%) – так чиновники добивались обеления экономики и повышения сборов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных