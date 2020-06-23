Путин предложил поднять ставку НДФЛ до 15% для россиян с высоким доходом

Последний раз к теме изменения ставки НДФЛ чиновники возвращались в конце 2019 г. Тогда ради поддержки малоимущих власти всерьез обсуждали введение вычета из НДФЛ в прожиточный минимум (или 1,5 прожиточного минимума). Такой вариант реформы должен был обойтись в 1–1,5 трлн руб., говорили чиновники. Обсуждался и вычет в 1,5 и для всех, говорили собеседники «Ведомостей», при этом ставка НДФЛ могла при таком варианте вырасти до 16%, что компенсирует часть потерь. Но тогда власти в итоге решили «пойти по другому пути» и оказывать нуждающимся адресную финансовую поддержку, объяснял министр финансов Антон Силуанов.