Путин предложил поднять ставку НДФЛ до 15% для россиян с высоким доходом

Путин предложил поднять ставку НДФЛ до 15% для россиян с высоким доходомЭто будет касаться тех, у кого годовой доход выше 5 млн рублей
С января 2021 г. ставка НДФЛ будет повышена с 13 до 15% для тех, кто зарабатывает больше 5 млн руб. в год, объявил президент России Владимир Путин. Повышенная ставка будет применяться к сумме сверх 5 млн руб. Это даст бюджету дополнительные 60 млрд руб. ежегодно, деньги будут «окрашены» в бюджете и пойдут на лечение детей с редкими заболеваниями, сказал Путин.
Повышение ставки НДФЛ чиновники так или иначе обсуждают уже давно. Еще в прошлом правительстве председателя Совета безопасности Дмитрия Медведева Минэкономразвития предлагало, введя систему индивидуальных пенсионных накоплений, повысить ставку до 15% для тех, кто не будет добровольно отчислять часть зарплаты в нее. А Минфин на бюджетных совещаниях анализировал последствия введения прогрессивной шкалы или повышения НДФЛ с введением необлагаемого минимума. Бывший социальный вице-премьер Ольга Голодец также предлагала ввести прогрессивную ставку НДФЛ, освободив от его уплаты бедных.
Последний раз к теме изменения ставки НДФЛ чиновники возвращались в конце 2019 г. Тогда ради поддержки малоимущих власти всерьез обсуждали введение вычета из НДФЛ в прожиточный минимум (или 1,5 прожиточного минимума). Такой вариант реформы должен был обойтись в 1–1,5 трлн руб., говорили чиновники. Обсуждался и вычет в 1,5 и для всех, говорили собеседники «Ведомостей», при этом ставка НДФЛ могла при таком варианте вырасти до 16%, что компенсирует часть потерь. Но тогда власти в итоге решили «пойти по другому пути» и оказывать нуждающимся адресную финансовую поддержку, объяснял министр финансов Антон Силуанов.
Единая ставка НДФЛ в 13% сменила с 2001 г. прогрессивную шкалу (12–30%) – так чиновники добивались обеления экономики и повышения сборов.