Просроченные продукты могут разрешить перерабатывать в корма и удобрения

Некачественные продукты и те, у которых истек срок годности, могут разрешить отдавать на корм животным, перерабатывать в удобрения или биогаз. С таким предложением выступил комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды. «Ведомости» ознакомились с текстом законопроекта, подлинность подтвердил председатель комитета Владимир Бурматов. Текст отправлен в Минприроды, Минсельхоз и Минпромторг, чтобы после получения их отзывов в случае необходимости скорректировать его и внести в Госдуму, объяснил он.