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Просроченные продукты могут разрешить перерабатывать в корма и удобрения

Идею депутатов поддерживают даже экологи
Екатерина Мереминская
Максим Столов / Ведомости

Некачественные продукты и те, у которых истек срок годности, могут разрешить отдавать на корм животным, перерабатывать в удобрения или биогаз. С таким предложением выступил комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды. «Ведомости» ознакомились с текстом законопроекта, подлинность подтвердил председатель комитета Владимир Бурматов. Текст отправлен в Минприроды, Минсельхоз и Минпромторг, чтобы после получения их отзывов в случае необходимости скорректировать его и внести в Госдуму, объяснил он.

Минпромторг законопроекта еще не видел, но идею поддерживает, рассказал представитель министерства. В Минсельхозе также не видели проекта, говорит представитель министерства. А его коллега из Минприроды не ответил на запрос «Ведомостей».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных