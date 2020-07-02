Госкомпания «Автодор» готовится к реформе

Выпуск облигаций госкомпанией – только часть обсуждаемой реформы работы «Автодора», рассказали «Ведомостям» инвестор инфраструктурных проектов, банкир, участвующий в совместных проектах с госкомпанией, сотрудник госкомпании и человек, близкий к транспортному блоку правительства. «Автодор» предлагает строить дороги не с помощью привычного рынку механизма концессий, привлекая инвесторов и банковские кредиты, а самостоятельно, выпуская свои облигации. Строительные же работы госкомпания сможет заказывать с помощью закупок. Идея исходила из самой госкомпании и обсуждается уже полгода, добавляет инвестор инфраструктурных проектов.