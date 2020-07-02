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Госкомпания «Автодор» готовится к реформе

Она может отказаться от привлечения инвестиций в пользу закупок услуг
Ольга Адамчук
Ярослав Чингаев для Ведомостей

Госкомпания «Автодор» может разместить облигации на 300 млрд руб., рассказали председатель госкомпании и вице-премьер Марат Хуснуллин на этой неделе. Решение Хуснуллин объяснил тем, что денег в бюджете на строительство инфраструктуры недостаточно.

Выпуск облигаций госкомпанией – только часть обсуждаемой реформы работы «Автодора», рассказали «Ведомостям» инвестор инфраструктурных проектов, банкир, участвующий в совместных проектах с госкомпанией, сотрудник госкомпании и человек, близкий к транспортному блоку правительства. «Автодор» предлагает строить дороги не с помощью привычного рынку механизма концессий, привлекая инвесторов и банковские кредиты, а самостоятельно, выпуская свои облигации. Строительные же работы госкомпания сможет заказывать с помощью закупок. Идея исходила из самой госкомпании и обсуждается уже полгода, добавляет инвестор инфраструктурных проектов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных